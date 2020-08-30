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La soeur Maria Angelina de la Fraternidad ouvre son coeur pour vous dire ce qui se passe vraiment ! Dr Tal Schaller
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10 views • August 30, 2020
26 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=qMU1PqBy5fk
Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
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après des millénaires de sourires, de toucher, de soins aimants, de compassion et d'amour est arrivé le temps des masques, des gants, du confinement et des "distanciations sociales".. qui conduit au triomphe de la peur, des vaccins et de la chimie tout-puissante ! Mais le "grand réveil" est annoncé ...vive la vie!
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