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DR. PAUL E. ALEXANDER Goes Full Blast Over Two Years of Scientific Fraud
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12 views • March 16, 2022
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INVEST IN EXTERNAL HARD DRIVES AND DOWNLOAD ALL VIDEOS OF VALUE. THE JEWS HAVE A PLAN TO REMOVE ALL JEW WISE CONTENT ON THE NET.
THEY WANT THE EVIDENCE OF THEIR FAKE HOLOCAUST AND CRIMES DESTROYED.
I MAKE 1000's OF EDUCATIONAL DVD'S ON MY OWN DIME, AND PASS THEM OUT FOR FREE.
(A LOT OF TIME, AND MONEY THAT KEEPS THE EDUCATION BUDGET IN THE RED)
I COULD USE YOUR HELP WITH THE PURCHASE OF BLANK DVD"s.
PUT DVD'S IN DOCTOR OFFICES LABELED FREE. PUT THEM IN DVD PLAYERS IN ANY BUSINESS, OR ESTABLISHMENTS THAT HAVE TELEVISIONS PEOPLE CAN WATCH.
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SO THE BEST METHODS LEFT ARE T-SHIRTS SO THAT WE CAN IDENTIFY LIKE MINDED PEOPLE TO NETWORK WITH, AND DUPLICATING EDUCATIONAL DVD's AND PASSING THEM OUT IN MASS.
PLEASE LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE TO MY CHANNEL.
INVEST IN EXTERNAL HARD DRIVES AND DOWNLOAD ALL VIDEOS OF VALUE. THE JEWS HAVE A PLAN TO REMOVE ALL JEW WISE CONTENT ON THE NET.
THEY WANT THE EVIDENCE OF THEIR FAKE HOLOCAUST AND CRIMES DESTROYED.
I MAKE 1000's OF EDUCATIONAL DVD'S ON MY OWN DIME, AND PASS THEM OUT FOR FREE.
(A LOT OF TIME, AND MONEY THAT KEEPS THE EDUCATION BUDGET IN THE RED)
I COULD USE YOUR HELP WITH THE PURCHASE OF BLANK DVD"s.
PUT DVD'S IN DOCTOR OFFICES LABELED FREE. PUT THEM IN DVD PLAYERS IN ANY BUSINESS, OR ESTABLISHMENTS THAT HAVE TELEVISIONS PEOPLE CAN WATCH.
YOUTUBE, BRIGHTEON, BITCHUTE, AND MANY OTHER VIDEO PLATFORMS ARE CENSORING THE HIGHEST LEVEL OF INFORMATION.
SO THE BEST METHODS LEFT ARE T-SHIRTS SO THAT WE CAN IDENTIFY LIKE MINDED PEOPLE TO NETWORK WITH, AND DUPLICATING EDUCATIONAL DVD's AND PASSING THEM OUT IN MASS.
PLEASE LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE TO MY CHANNEL.
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