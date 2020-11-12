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Kreipimąsis į teisėsaugos pareigūnus
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5 views • November 12, 2020
Sveiki, Gerbiami Karzygys.lt žiūrovai,
šį vakarą kreipiuosi į kiekvieną teisėsaugos pareigūną asmeniškai, tiek policininką, tiek kareivį ar aukščiausią pareigūną. Aš galiu būti Tavo Sesuo, galbūt Tavo motina, o galbūt tavo žmona, kuri kiekvieną rytą išlydi ir vakarą - pasitinka; aš galiu būti ir tavo dukra, kurią tu taip myli ir didžiuojiesi, aš netgi galiu būti ta, kurią tu...praradai ir iki pat šiolei nešioji savo širdyje. Brangus pareigūne, ateis tokia akimirka, kai tau teks sunki dalia rinktis, ką tu nori rasti grįžęs namo: tuštumą ir baimę ar meilės bei pasitikėjimo kupinas akis, Tautos akis. Kad ir kokį sprendimą tu priimsi – visada yra kelias namo, aš ten lauksiu tavęs – dukra, mama, sesuo, mylymoji. Duo Dieve tau stiprybės toje kovoje, kuri artėja. Stovėsiu šalia tavęs tiek, kiek tau reikės. Vardan Šeimos, vardan Tautos, vardan Šviesesnio rytojaus!
Ačiū Tau. SuDiev.
šį vakarą kreipiuosi į kiekvieną teisėsaugos pareigūną asmeniškai, tiek policininką, tiek kareivį ar aukščiausią pareigūną. Aš galiu būti Tavo Sesuo, galbūt Tavo motina, o galbūt tavo žmona, kuri kiekvieną rytą išlydi ir vakarą - pasitinka; aš galiu būti ir tavo dukra, kurią tu taip myli ir didžiuojiesi, aš netgi galiu būti ta, kurią tu...praradai ir iki pat šiolei nešioji savo širdyje. Brangus pareigūne, ateis tokia akimirka, kai tau teks sunki dalia rinktis, ką tu nori rasti grįžęs namo: tuštumą ir baimę ar meilės bei pasitikėjimo kupinas akis, Tautos akis. Kad ir kokį sprendimą tu priimsi – visada yra kelias namo, aš ten lauksiu tavęs – dukra, mama, sesuo, mylymoji. Duo Dieve tau stiprybės toje kovoje, kuri artėja. Stovėsiu šalia tavęs tiek, kiek tau reikės. Vardan Šeimos, vardan Tautos, vardan Šviesesnio rytojaus!
Ačiū Tau. SuDiev.
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