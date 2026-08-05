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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 165. Читает Автор
Vera Nika
Vera Nika
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Список вопросов:

00:00 Вступление.

00:19​ Что такое Дуга Завета?

01:00 Примордиальная традиция – это наиболее приближенная к природе традиция?

01:37 Почему назвали проявлением «рептильного мозга», якобы доставшегося человеку от древнего «зверя» и на него перекладывают ответственность за аморальные поступки?

04:09 Вопрос о Духовном Солнце. и Супруге Вечности.

04:49 Желание душевной теплоты в отношениях с окружающими — это слабость? Сохранение дистанции — необходимость?

05:16 Вопрос об одуванчике.

06:18 Вопрос о территории реки Амазонка.

07:44 Миры и пространства — категории различные. Если «да», каково их отличие?

08:12 Заражение сознания детей пороками — это изпытание, через которое должен пройти каждый?

10:01 Вопрос о Супруге Вечности.

Читает Автор.

Видео на Ютуб — https://www.youtube.com/watch?v=vDFlCcxxf5Y&t=1s

! Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION): https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ, дата обновления 2026.05.04). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)! Сайт содержит Всю необходимую Информацию для ПреобРАжения сознания и Спасения в Апокалиптический период «последнего времени».

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-165#tv

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

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и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».

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