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02.07.2021. Пусть и принудительно, но вакханалия началась! (Выпуск № 208 часть I (1)).
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18169 views • July 02, 2021
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Содержание:
01:56 ВАЖНОЕ ПРОРОЧЕСТВО... и важное толкование. Грядет мощнейшая атака 5G. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/85448-vazhnoe-prorochestvo-i-vazhnoe-tolkovanie-grjadet-moschnejshaja-ataka-5g-video.html.
12:27 Пламен Пасков. Принудительная вакханалия началась после встречи Пу с Бидоном?. https://www.youtube.com/watch?v=EcIZFdPkWJE.
18:24 Письмо слушателя. Отношение к непривитым.
22:22 Письмо слушателя. Побочка.
25:52 О ПОЛЬСКОМ ДОКТОРЕ, СМЕЯВШИМСЯ НАД "ТЕОРИЯМИ ЗАГОВОРА". https://www.brighteon.com/72920bd6-8a4b-478c-b15d-a8d079ed2bc3.
28:02 Письмо слушателя. БАШКАРСТАН БИЛЕТЫ НЕ ПРОДАЕТ БЕЗ ПРИВИВКИ.
28:13 Письмо слушателя. Без прививки нельзя жить в общежитии.
28:39 Письмо слушателя. Индия принудительная вакцинация.
31:35 Письмо слушателя. Побочка.
33:02 Попова оказалась одним из разработчиков вакцины «ЭпиВакКорона». https://www.rbc.ru/society/03/06/2021/60b9276d9a79474761d9abe8.
34:07 Письмо слушателя. ИВАНОВСКИЕ ПРИКОЛЫ.
34:42 Песков посоветовал «привыкать» к жизни с QR-кодами. https://news.mail.ru/society/46872971/?frommail=1&;exp_id=936.
37:02 Письмо слушателя. Как будут проверять коды на входе в общепит.
39:22 пцр тест. https://m.vk.com/video-189549640_456242508?list=72a9032a4b39436c3c&;from=wall-189549640_159703.
42:28 В Роструде объяснили, могут ли уволить за отсутствие прививки от ковида. https://news.mail.ru/society/46862540/?frommail=1.
46:15 150 работников больницы уволили за отказ сделать прививку от коронавируса в Хьюстоне. https://www.youtube.com/watch?v=jLcoKsl2Fog.
47:56 Письмо слушателя. Пришел большой заказ на стойки металоискателей.
49:25 Какие катаклизмы ожидают Лондонские власти? https://www.youtube.com/watch?v=-YKdH173Aac.
52:31 Письмо слушателя. Тех кто принял вакцину планирую заменить.
Сегодня мы поговорим о том, как резко увеличились темпы принудительной вакцинации, обсудим связаны ли данные события с недавней встречей Путина и Байдена. Напомним, что нынешнюю ситуацию с ковид-19 и вакцинацией предсказал Паисий Святогорец. Увидим на разнообразных примерах как людей вынуждают сделать прививку, также увидим какие различные способы применяют чиновники, чтобы вакцинировать население, узнаем какие бывают побочные эффекты от данной вакцинации. Поговорим о том, как себя вести, если работодатель вынуждает сделать прививку.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:56 ВАЖНОЕ ПРОРОЧЕСТВО... и важное толкование. Грядет мощнейшая атака 5G. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/85448-vazhnoe-prorochestvo-i-vazhnoe-tolkovanie-grjadet-moschnejshaja-ataka-5g-video.html.
12:27 Пламен Пасков. Принудительная вакханалия началась после встречи Пу с Бидоном?. https://www.youtube.com/watch?v=EcIZFdPkWJE.
18:24 Письмо слушателя. Отношение к непривитым.
22:22 Письмо слушателя. Побочка.
25:52 О ПОЛЬСКОМ ДОКТОРЕ, СМЕЯВШИМСЯ НАД "ТЕОРИЯМИ ЗАГОВОРА". https://www.brighteon.com/72920bd6-8a4b-478c-b15d-a8d079ed2bc3.
28:02 Письмо слушателя. БАШКАРСТАН БИЛЕТЫ НЕ ПРОДАЕТ БЕЗ ПРИВИВКИ.
28:13 Письмо слушателя. Без прививки нельзя жить в общежитии.
28:39 Письмо слушателя. Индия принудительная вакцинация.
31:35 Письмо слушателя. Побочка.
33:02 Попова оказалась одним из разработчиков вакцины «ЭпиВакКорона». https://www.rbc.ru/society/03/06/2021/60b9276d9a79474761d9abe8.
34:07 Письмо слушателя. ИВАНОВСКИЕ ПРИКОЛЫ.
34:42 Песков посоветовал «привыкать» к жизни с QR-кодами. https://news.mail.ru/society/46872971/?frommail=1&;exp_id=936.
37:02 Письмо слушателя. Как будут проверять коды на входе в общепит.
39:22 пцр тест. https://m.vk.com/video-189549640_456242508?list=72a9032a4b39436c3c&;from=wall-189549640_159703.
42:28 В Роструде объяснили, могут ли уволить за отсутствие прививки от ковида. https://news.mail.ru/society/46862540/?frommail=1.
46:15 150 работников больницы уволили за отказ сделать прививку от коронавируса в Хьюстоне. https://www.youtube.com/watch?v=jLcoKsl2Fog.
47:56 Письмо слушателя. Пришел большой заказ на стойки металоискателей.
49:25 Какие катаклизмы ожидают Лондонские власти? https://www.youtube.com/watch?v=-YKdH173Aac.
52:31 Письмо слушателя. Тех кто принял вакцину планирую заменить.
Сегодня мы поговорим о том, как резко увеличились темпы принудительной вакцинации, обсудим связаны ли данные события с недавней встречей Путина и Байдена. Напомним, что нынешнюю ситуацию с ковид-19 и вакцинацией предсказал Паисий Святогорец. Увидим на разнообразных примерах как людей вынуждают сделать прививку, также увидим какие различные способы применяют чиновники, чтобы вакцинировать население, узнаем какие бывают побочные эффекты от данной вакцинации. Поговорим о том, как себя вести, если работодатель вынуждает сделать прививку.
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