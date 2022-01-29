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El Adepto Iniciado ha traducido este video del abogado alemán de prestigio Reiner Füllmich, que envía un mensaje de esperanza para todos.
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23 views • January 29, 2022
El Adepto Iniciado ha traducido este video del abogado alemán de prestigio Reiner Füllmich, que envía un mensaje de esperanza para todos.
▪️"Nosotros, el pueblo, somos los que vamos a detener esto. ¡Nadie más!"
▪️"Tenemos que movermos porque es la única manera de salir de esto, y levantarnos contra este sistema GLOBALISTA y CORRUPTO".
▪️"Obtendremos ayuda para que nuestro proceso penal saque a la luz LA VERDAD".
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▪️"Nosotros, el pueblo, somos los que vamos a detener esto. ¡Nadie más!"
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