El Adepto Iniciado ha traducido este video del abogado alemán de prestigio Reiner Füllmich, que envía un mensaje de esperanza para todos.



▪️"Nosotros, el pueblo, somos los que vamos a detener esto. ¡Nadie más!"



▪️"Tenemos que movermos porque es la única manera de salir de esto, y levantarnos contra este sistema GLOBALISTA y CORRUPTO".



▪️"Obtendremos ayuda para que nuestro proceso penal saque a la luz LA VERDAD".



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