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💉 CO(N)VID VAXX VICTIMS FACEBOOK GROUP
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261 views • April 21, 2021
Source: PiratePete.
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.. And then to think that the trials on babies, children have started..
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SHIREL HILEL (22) DIED 2 WEEKS AFTER PFIZER INJECTION
💉 https://bitchute.com/video/62NAz163NesT/
GIRL HOSPITALIZED 1 DAY AFTER J&J INJECTION WITH BRAIN ANEURYSM
💉 https://bitchute.com/video/dfBwQLXQjYXh/
WOMAN REPORTS: "MY MOM PASSED AWAY THIS MORNING AFTER SHE GOT THE VAX ON MONDAY"
💉 https://bitchute.com/video/9Fmx2M1tHnZm/
KASSIDI (39, FROM UTAH) DIES 4 DAYS AFTER 2ND DOSE OF #MODERNA INJECTION
💉 https://bitchute.com/video/kxlnb8KkTivR/
HALEY LINK BRINKMEYER, THERAPIST (28) DIES 2 DAYS AFTER DEPOP SHOT #MRNA'VAXX'
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KELCEY ABBOTT - COVID VAX ADVERSE REACTION REPORT
💉 https://bitchute.com/video/7r4ipWV8DCY0/
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DO NO HARM & INFORMED CONSENT | MD SPEAKS OUT
📌 https://bitchute.com/video/BKXnTyhlxzm6/
'VACCINE' [MRNA GENE THERAPY] FOR BABIES...??? (6 MONTH OLD INFANTS VAXXED IN MODERNA MRNA TRIAL)
📌 https://bitchute.com/video/GfXK8PAJBYG6/
DR. CARRIE MADEJ - THE COVID VACCINE, THE GREAT RESET SUMMIT, 3 MAR 2021
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A PATTERN EMERGES | (THE HIV-AIDS TRICKERY RECYCLED)
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ROCKEFELLER ALLOPATHIC MEDICINE SYSTEM (NEAR TOTALLY CORRUPT, GREEDY, IGNORANT; SELF SERVING)
🤑 https://bitchute.com/video/VqazrM0RwYVx/
BOUGHT - THE HEALTHCARE INDUSTRY EXPOSED! (FULL DOCUMENTARY)
🤑 https://bitchute.com/video/7l92vY5lFggs/
WHATEVER YOUR PRESENT UNDERSTANDING ABOUT ILLNESS, HEALTH, DISEASE, THIS DISCUSSION IS GOLD
📌 https://bitchute.com/video/GGf8YSJaZ4Ox/
📌 https://bitchute.com/video/PfLd526p3msh/
.. And then to think that the trials on babies, children have started..
🍀🍀🍀🍀🍀
GREATEST NUREMBERG TRIAL OF ALL TIME IS ON ITS WAY ⚖️ #REINER FUELLMICH #CRIMESAGAINSTHUMANITY)
📌 https://bitchute.com/video/OM44lXzaI1sb/
🍀🍀🍀🍀🍀
SHIREL HILEL (22) DIED 2 WEEKS AFTER PFIZER INJECTION
💉 https://bitchute.com/video/62NAz163NesT/
GIRL HOSPITALIZED 1 DAY AFTER J&J INJECTION WITH BRAIN ANEURYSM
💉 https://bitchute.com/video/dfBwQLXQjYXh/
WOMAN REPORTS: "MY MOM PASSED AWAY THIS MORNING AFTER SHE GOT THE VAX ON MONDAY"
💉 https://bitchute.com/video/9Fmx2M1tHnZm/
KASSIDI (39, FROM UTAH) DIES 4 DAYS AFTER 2ND DOSE OF #MODERNA INJECTION
💉 https://bitchute.com/video/kxlnb8KkTivR/
HALEY LINK BRINKMEYER, THERAPIST (28) DIES 2 DAYS AFTER DEPOP SHOT #MRNA'VAXX'
💉 https://bitchute.com/video/SKkTxyNhd7Gh/
KELCEY ABBOTT - COVID VAX ADVERSE REACTION REPORT
💉 https://bitchute.com/video/7r4ipWV8DCY0/
🍀🍀🍀🍀🍀
DO NO HARM & INFORMED CONSENT | MD SPEAKS OUT
📌 https://bitchute.com/video/BKXnTyhlxzm6/
'VACCINE' [MRNA GENE THERAPY] FOR BABIES...??? (6 MONTH OLD INFANTS VAXXED IN MODERNA MRNA TRIAL)
📌 https://bitchute.com/video/GfXK8PAJBYG6/
DR. CARRIE MADEJ - THE COVID VACCINE, THE GREAT RESET SUMMIT, 3 MAR 2021
📌 https://bitchute.com/video/YtAObIYZhCFk/
🍀🍀🍀🍀🍀
A PATTERN EMERGES | (THE HIV-AIDS TRICKERY RECYCLED)
📌 https://bitchute.com/video/TpY8EzfL44L4/
ROCKEFELLER ALLOPATHIC MEDICINE SYSTEM (NEAR TOTALLY CORRUPT, GREEDY, IGNORANT; SELF SERVING)
🤑 https://bitchute.com/video/VqazrM0RwYVx/
BOUGHT - THE HEALTHCARE INDUSTRY EXPOSED! (FULL DOCUMENTARY)
🤑 https://bitchute.com/video/7l92vY5lFggs/
WHATEVER YOUR PRESENT UNDERSTANDING ABOUT ILLNESS, HEALTH, DISEASE, THIS DISCUSSION IS GOLD
📌 https://bitchute.com/video/GGf8YSJaZ4Ox/
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