Знаки и символы Ватикана

Окунувшись в таинственную символику Ватикана, внимательным взглядом можно увидеть много интересного. Этот центр мирового господства сам по себе является знаковым местом, так как построен на костях первых христиан.





Так что же на самом деле означают знаки и символы, которыми окружён Ватикан?





Смотрите в этом видео:





➡️ Ватиканский зал в виде головы рептилии





➡️ Знаки и символы в одеянии Папы Римского





➡️ Спиралевидный треугольник





➡️ Тиара, посох и «кольцо рыбака»





➡️ Символика НЛО и изображения апексианцев





Благодаря волонтёрам, которые выступили на международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас Иисус Христос?», стало понятно, почему наш мир в таком плачевном состоянии. Зная правду, мы сможем изменить ситуацию и построить мир, завещанный нашими пророками.









🌍 Полную версию международной конференции «Глобальный кризис. Кто для нас Иисус Христос?» можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/live/INWs0QY4...





⏩ Передача с участием И. М. Данилова «Откровение»:









• Видео





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