BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

IT AIN'T FUNNY NO MORE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
27 views • 23 hours ago

IT AIN'T FUNNY NO MORE

Hermes Thoth

I WALK THROUGH THIS BARREN CONCRETE JUNGLE

SO THANKFUL I HAVE MY HEALTH AND LOTS OF LOVE TO SPARE

DOWN THE STREET COMES THE PARADE

OF THE KING AND QUEEN AND THEIR FAMILY

AND ALL THE GUARDS IT TAKES TO PROTECT THE EMPTY HEARTS

OF THE KING AND QUEEN OF FAIR

AIN'T IT FUNNY HOW THE RICH OF MONEY FEEL SO POOR?


BREAK


UP THE ROAD THE RICH OF HEART SAY 'WELCOME,

COME ON IN AND SHARE A WARM DINNER

THE COLD MAKES IT HARD FOR A SELFLESS SOUL TO BARE'

WHY DO I FEEL SO LOVED?

MUST BE THE FULL OF HEART SHARING LOVE WITH THOSE IN NEED

AND NEVER REALLY KNOWING THEY ARE SHARING LOVE WITH GOD

AIN'T IT FUNNY HOW THE RICH WITH ALL THEIR MONEY FEEL SO POOR?


BREAK


I LOOK DOWN THE STREET AND UP THE ROAD FOR ANSWERS

WHY DO THE RICH OF HEART FEEL LIKE

SHARING THEIR FULL HEARTS FOR FREE?

WHILE THE DEVIL TRADES FAME AND FORTUNE

TO THOSE WHO HAVE SOLD THEIR SOULS

THE DEVIL USES IDOLS TO SUCK THE LOVE

FROM ANGEL HEARTS IN GLEE


AIN'T IT FUNNY HOW THE DEVIL BEASTWOLF DRESSES UP NOW?

AIN'T IT FUNNY, ALL THE GOLD AND BLOODY CRIMSON? WOE!

IT AIN'T FUNNY....NO...THE DEVIL WOLF IS AT YOUR DOOR

AIN'T IT FUNNY, IT AIN'T FUNNY NO MORE?

AIN'T IT FUNNY, IT AIN'T FUNNY NO MORE?

THE DEVIL IS AT YOUR DOOR!!!!!!

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
FBI Director Patel FIRES agents linked to 2022 Mar-a-Lago raid

FBI Director Patel FIRES agents linked to 2022 Mar-a-Lago raid

Ramon Tomey
Supreme Court settlement reinforces parental rights in LGBTQ+ school materials case

Supreme Court settlement reinforces parental rights in LGBTQ+ school materials case

Belle Carter
Deep State Marauder: The Texas files and the battle for free speech – a survival guide for patriots in the age of tyranny

Deep State Marauder: The Texas files and the battle for free speech – a survival guide for patriots in the age of tyranny

Belle Carter
Software engineer accidentally gains control of 7,000 robot vacuums, exposing serious security flaw

Software engineer accidentally gains control of 7,000 robot vacuums, exposing serious security flaw

Kevin Hughes
The Android ID Trap: How Google&#8217;s Developer Registry Paves the Way for Digital Tyranny

The Android ID Trap: How Google’s Developer Registry Paves the Way for Digital Tyranny

Douglas Harrington
Humor and laughter: Natural therapies for mood and emotional health

Humor and laughter: Natural therapies for mood and emotional health

Laura Harris
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy