IT AIN'T FUNNY NO MORE
Hermes Thoth
I WALK THROUGH THIS BARREN CONCRETE JUNGLE
SO THANKFUL I HAVE MY HEALTH AND LOTS OF LOVE TO SPARE
DOWN THE STREET COMES THE PARADE
OF THE KING AND QUEEN AND THEIR FAMILY
AND ALL THE GUARDS IT TAKES TO PROTECT THE EMPTY HEARTS
OF THE KING AND QUEEN OF FAIR
AIN'T IT FUNNY HOW THE RICH OF MONEY FEEL SO POOR?
BREAK
UP THE ROAD THE RICH OF HEART SAY 'WELCOME,
COME ON IN AND SHARE A WARM DINNER
THE COLD MAKES IT HARD FOR A SELFLESS SOUL TO BARE'
WHY DO I FEEL SO LOVED?
MUST BE THE FULL OF HEART SHARING LOVE WITH THOSE IN NEED
AND NEVER REALLY KNOWING THEY ARE SHARING LOVE WITH GOD
AIN'T IT FUNNY HOW THE RICH WITH ALL THEIR MONEY FEEL SO POOR?
BREAK
I LOOK DOWN THE STREET AND UP THE ROAD FOR ANSWERS
WHY DO THE RICH OF HEART FEEL LIKE
SHARING THEIR FULL HEARTS FOR FREE?
WHILE THE DEVIL TRADES FAME AND FORTUNE
TO THOSE WHO HAVE SOLD THEIR SOULS
THE DEVIL USES IDOLS TO SUCK THE LOVE
FROM ANGEL HEARTS IN GLEE
AIN'T IT FUNNY HOW THE DEVIL BEASTWOLF DRESSES UP NOW?
AIN'T IT FUNNY, ALL THE GOLD AND BLOODY CRIMSON? WOE!
IT AIN'T FUNNY....NO...THE DEVIL WOLF IS AT YOUR DOOR
AIN'T IT FUNNY, IT AIN'T FUNNY NO MORE?
AIN'T IT FUNNY, IT AIN'T FUNNY NO MORE?
THE DEVIL IS AT YOUR DOOR!!!!!!