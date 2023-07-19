letfindyouhome.com/book/ greenexpectations.us/book/ www.flashscript13.narod.ru/

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Игорь Выхованец: стихи и песни, книга и игра
Книга, стихи и игра в одном месте,
Можно скачать для офлайна архивом,
Песни послушать. Вся сущность в протесте —
Много обманов там вскрыто, ведь в лживом
Адском мирке мы давно обитаем:
Нету в нём жизни, иллюзий навалом.
Сопротивления мало — мечтаем...
Так хоть стихи, что с открытым забралом,
Нам почитать — уже что-то подвигнуть
В психике можно и даже очнуться.
Книга поможет духовность постигнуть,
Песни — бороться, пред Адом не гнуться.
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