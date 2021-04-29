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ЧелоВек (Посвящаю Своему Иешуа и Детям Света «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»). В.ПреобРАженская
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38 views • April 29, 2021
ЧелоВек (Посвящаю Своему Иешуа и Детям Света «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»). Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его Трансформации».
https://youtu.be/VM3r2aXPGM0
Читает Автор.
СтихоТварение «ЧелоВек» — https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/chelovek
Раздел «Наука о Свете и Его Трансформации» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе — https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской, вышедшие в 2020-2021 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/04/29/chelovek-posvyaschayu-svoemu-ieshua-i-detyam-sveta-velikogo-belogo-bratstva-usmalos-video/
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https://youtu.be/VM3r2aXPGM0
Читает Автор.
СтихоТварение «ЧелоВек» — https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/chelovek
Раздел «Наука о Свете и Его Трансформации» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе — https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской, вышедшие в 2020-2021 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/04/29/chelovek-posvyaschayu-svoemu-ieshua-i-detyam-sveta-velikogo-belogo-bratstva-usmalos-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
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