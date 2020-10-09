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ATF CRACK HEADS I I [ Honey Badger Level Exhortation Required ~ Rex Reviews - TiborasaurusRex 250K subscribers ]
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22 views • October 09, 2020
https://youtu.be/bjhk9gzphUs
The ATF is not a court. Please stop calling it a “ruling”. They derive their power from compliance and theatrics.
PATRIOTS - DOWN LOAD THIS FREEDOM OF INFORMATION ACT AND FILE IT TO RECOVER THE PHONES AND CAMERA RECORDS OF THE CRIMINAL ATF AGENTS TRYING TO BUILD A NAZI GUN REGISTRY. ATF. WE WILL PUBLISH EVERY PICTURE AND RECORD ON THOSE DEVICES GATHERING 4473 s
http://bit.ly/3a0WVIt_FOIA_REQUEST_COPIES_ATF_AGENTS_AGENTS_CAMERAS_and_PHONES_COPYING_FFL_FORM_4473_TO_CREATE_ILLEGAL_REGISTRY
PATRIOTS WILL PUT DOWN THE ATF WHEN THE TIME COMES
WHEN THEY LEARN THAT THE 2nd AMENDMENT WILL NOT BE INFRINGED IS THE DAYS THEIR AGENCY IS ELIMINATED ...................... THAT DAY IS COMING SOON.
WRITE IN JESSE VENTURA; VIETNAM VETERAN AND PATRIOTS
UNLIKE TRUMP JESSE VENTURA DID NOT PLEDGE ALLEGIANCE TO ISRAEL AND HE WILL TORCH THE OBAMA HOLD-OVER NAZI s FROM THE U.S. GOVERNMENT
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
THE TIME HAS COME TO ONLY VOTE IN POLITICIANS THAT END THE ATF
WE WILL ONLY SUPPORT POLITICIANS AND VOTE FOR THEM IF THE ABOLISH THE FOLLOWING:
WE WILL ONLY ENDORSE POLITICIANS THAT WILL:
RESTORE THE 2nd AMENDMENT – SHALL NOT BE INFRINGED AND ELIMINATE THE GERMAN LAWS THAT IS EXACTLY THE NAZI FEDERAL FIREARMS ACT AND ELIMINATE THESE NAZIS IN THE UNITED STATES – THE ATF
ELIMINATE THE IRS ELIMINATE THE CIA
ELIMINATE THE NSA
ELIMINATE THE FEDERAL RESERVE FOREIGN BANKING SYSTEM
ELIMINATE 5G EXPANSION UNLESS THIS DANGEROUS SYSTEM PASSES SEVERAL YEARS OF STUDY
ELIMINATE ALL VACCINATIONS
AND WILL: CUT THE PENTAGON BUDGET BY 50 % AND MANDATE THAT IT PASSES AN AUDIT THAT MUST BE CERTIFIED BY CATHERINE AUSTIN FITTS AND PROGRAM ON GOVERNMENT OVERSIGHT ( POGO ) AND IF THE PENTAGON FAILS, THEN FIRE ALL 2 - STAR AND ABOVE GENERAL OFFICERS, REMOVE THE JOINT CHIEFS OF STAFF; AND CUT THE BUDGET ANOTHER 10 %; THEN REPEAT PROCESS. WE WILL ONLY ENDORSE POLITICIANS THAT END AFGHANISTAN INVASION; END SYRIAN INVASIAN; END INVASION OF IRAQ AND AFRICA. WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT REMOVE THE IMMUNITY FROM BIG TECH SO THEY CAN BE SUED FOR CENSORSHIP WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT REMOVE THE IMMUNITY FOR HARMING CHILDREN AND CITIZENS HARMED BY VACCINES WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT PUT A BORDER WALL ON THE NORTH AND SOUTHERN BORDERS.
WE WILL ENDORSE POLITICIAN THAT COMMIT TO REMOVE THE 50 MILLION ILLEGAL ALIENS FROM INSIDE THE UNITED STATES
THE ORIGINAL 13th AMENDMENT HAS BEEN RATIFIED AND WE WILL ENDORSE THE REMOVAL OF ALL ATTORNEYS FROM SERVING IN FEDERAL GOVERNMENT ELECTED OFFICES. AND WE WILL WARN OF ESQ SEEKING OFFICE AND THOSE CRIMINAL ESQ IN OFFICE THAT NEED TO BE VOTED OUT.
WE WILL ENDORSE 1 TERM FOR ANY POLITICIAN AND NOT A 2nd
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT ABOLISH THE SENIOR SELECTIVE SERVICE AS IT IS AS CORRUPT AT THE FBI.
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT DO NOT BUY INTO DEMOCRATIC TERROR OF CLIMATE CHANGE
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT STOP CHEMTRAILING U.S. CITIZENS
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT END THE CONTAMINATION OF WATER SUPPLIES WITH FLOURIDE
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT HONOR THE SMALL BUSINESS ACT AND THAT CONTRACTS ARE ONLY AWARDED TO U.S. CITIZEN OWNED COMPANIES
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT MANDATE WITH CRIMINAL LIABILITY IF THE AWARD OF 3 % OF ALL PRIME CONTRACTS TO SDVOSB COMPANIES FOR ALL 440 AGENCIES IS NOT ACCOMPLISHED.
THERE YOU GO FBI THIS IS A CALL FOR THE ELIMINATION OF THIS RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE.
TURN THE DUTIES OF LAW ENFORCEMENT OVER TO THE U.S. MARSHALS AND ABOLISH THE CORRUPT CRIMINAL FBI.
THIS MILITIA, FBI, WILL NOT HAVE ANY FORMAL MEETINGS, YET WILL ALWAYS BE READY, WILLING AND ABLE TO REPLACE A TYRANNICAL GOVERNMENT.
The ATF is not a court. Please stop calling it a “ruling”. They derive their power from compliance and theatrics.
PATRIOTS - DOWN LOAD THIS FREEDOM OF INFORMATION ACT AND FILE IT TO RECOVER THE PHONES AND CAMERA RECORDS OF THE CRIMINAL ATF AGENTS TRYING TO BUILD A NAZI GUN REGISTRY. ATF. WE WILL PUBLISH EVERY PICTURE AND RECORD ON THOSE DEVICES GATHERING 4473 s
http://bit.ly/3a0WVIt_FOIA_REQUEST_COPIES_ATF_AGENTS_AGENTS_CAMERAS_and_PHONES_COPYING_FFL_FORM_4473_TO_CREATE_ILLEGAL_REGISTRY
PATRIOTS WILL PUT DOWN THE ATF WHEN THE TIME COMES
WHEN THEY LEARN THAT THE 2nd AMENDMENT WILL NOT BE INFRINGED IS THE DAYS THEIR AGENCY IS ELIMINATED ...................... THAT DAY IS COMING SOON.
WRITE IN JESSE VENTURA; VIETNAM VETERAN AND PATRIOTS
UNLIKE TRUMP JESSE VENTURA DID NOT PLEDGE ALLEGIANCE TO ISRAEL AND HE WILL TORCH THE OBAMA HOLD-OVER NAZI s FROM THE U.S. GOVERNMENT
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
THE TIME HAS COME TO ONLY VOTE IN POLITICIANS THAT END THE ATF
WE WILL ONLY SUPPORT POLITICIANS AND VOTE FOR THEM IF THE ABOLISH THE FOLLOWING:
WE WILL ONLY ENDORSE POLITICIANS THAT WILL:
RESTORE THE 2nd AMENDMENT – SHALL NOT BE INFRINGED AND ELIMINATE THE GERMAN LAWS THAT IS EXACTLY THE NAZI FEDERAL FIREARMS ACT AND ELIMINATE THESE NAZIS IN THE UNITED STATES – THE ATF
ELIMINATE THE IRS ELIMINATE THE CIA
ELIMINATE THE NSA
ELIMINATE THE FEDERAL RESERVE FOREIGN BANKING SYSTEM
ELIMINATE 5G EXPANSION UNLESS THIS DANGEROUS SYSTEM PASSES SEVERAL YEARS OF STUDY
ELIMINATE ALL VACCINATIONS
AND WILL: CUT THE PENTAGON BUDGET BY 50 % AND MANDATE THAT IT PASSES AN AUDIT THAT MUST BE CERTIFIED BY CATHERINE AUSTIN FITTS AND PROGRAM ON GOVERNMENT OVERSIGHT ( POGO ) AND IF THE PENTAGON FAILS, THEN FIRE ALL 2 - STAR AND ABOVE GENERAL OFFICERS, REMOVE THE JOINT CHIEFS OF STAFF; AND CUT THE BUDGET ANOTHER 10 %; THEN REPEAT PROCESS. WE WILL ONLY ENDORSE POLITICIANS THAT END AFGHANISTAN INVASION; END SYRIAN INVASIAN; END INVASION OF IRAQ AND AFRICA. WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT REMOVE THE IMMUNITY FROM BIG TECH SO THEY CAN BE SUED FOR CENSORSHIP WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT REMOVE THE IMMUNITY FOR HARMING CHILDREN AND CITIZENS HARMED BY VACCINES WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT PUT A BORDER WALL ON THE NORTH AND SOUTHERN BORDERS.
WE WILL ENDORSE POLITICIAN THAT COMMIT TO REMOVE THE 50 MILLION ILLEGAL ALIENS FROM INSIDE THE UNITED STATES
THE ORIGINAL 13th AMENDMENT HAS BEEN RATIFIED AND WE WILL ENDORSE THE REMOVAL OF ALL ATTORNEYS FROM SERVING IN FEDERAL GOVERNMENT ELECTED OFFICES. AND WE WILL WARN OF ESQ SEEKING OFFICE AND THOSE CRIMINAL ESQ IN OFFICE THAT NEED TO BE VOTED OUT.
WE WILL ENDORSE 1 TERM FOR ANY POLITICIAN AND NOT A 2nd
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT ABOLISH THE SENIOR SELECTIVE SERVICE AS IT IS AS CORRUPT AT THE FBI.
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT DO NOT BUY INTO DEMOCRATIC TERROR OF CLIMATE CHANGE
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT STOP CHEMTRAILING U.S. CITIZENS
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT END THE CONTAMINATION OF WATER SUPPLIES WITH FLOURIDE
WE WILL ENDORSE POLITICIANS THAT HONOR THE SMALL BUSINESS ACT AND THAT CONTRACTS ARE ONLY AWARDED TO U.S. CITIZEN OWNED COMPANIES
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THERE YOU GO FBI THIS IS A CALL FOR THE ELIMINATION OF THIS RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE.
TURN THE DUTIES OF LAW ENFORCEMENT OVER TO THE U.S. MARSHALS AND ABOLISH THE CORRUPT CRIMINAL FBI.
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