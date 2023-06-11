†π.Νικόλαος Μανώλης, Θέλω ν’ αγιάσω [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Τήν Κυριακή Α’ Ματθαίου, τῶν Ἁγίων Πάντων, 23 Ἰουνίου 2019, στίς 10:30πμ, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Θέλω ν’ ἁγιάσω».
Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε ζωντανά στό κανάλι τοῦ youtube καί πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής”, στή Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος – Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας τοῦ συλλόγου: 2310 515786.