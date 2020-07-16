20200716 - LA MASCARILLA-BOZAL y su papel dentro de la genocida “Operación Corvir”

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17 views • August 25, 2020





Soy consciente de la férrea censura que aplican TODOS los medios de comunicación no dejando espacio a NI UNA SOLA voz abiertamente crítica respecto de los acontecimientos tan graves que están pasando el último medio año (((Por cierto, ni tampoco respecto a otros temas importantes que he ido tratando los últimos 30 o más de mis actuales 75 años))).

Sin embargo, me sorprende que en relación al uso general y obligatorio de las mascarillas nadie (de los bastantes que he escuchado) haya mencionado no ya la hipercapnia (exceso en la sangre arterial de dióxido de carbono, que yo mismo ignoraba hace un mes)

Supongo que los redactores no podían prever ni imaginarse que un fenómeno inédito: la imposición del uso masivo y prolongado de mascarillas, podía provocar al mismo tiempo las dos enfermedades, y parece bio-lógico que ambas interaccionen entre sí y se refuercen. Además, hay: A) la respiración crea una humedad donde pueden multiplicarse microbios; B) efectos emocionales (no ver la expresión de la cara de la persona que tienes delante,…); C) consecuencias psicológicas (llevar bozal como los perros, símbolo de opresión,…); D) etc.

Hasta el martes espero haber

— visto estos dos vídeos

— y leído este artículo

Ganar la “Batalla de la mascarilla-bozal” permitirá sumar capacidades y fuerzas para instaurar nuestro Nuevo•Antiguo Orden Mundial al servicio de más del 99% de la población.



¡Estás invitado!



Lluís Botinas, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salud, autor de libro publicado 16 de julio de 2020Soy consciente de la férrea censura que aplican TODOS los medios de comunicación no dejando espacio a NI UNA SOLA voz abiertamente crítica respecto de los acontecimientos tan graves que están pasando el último medio año (((Por cierto, ni tampoco respecto a otros temas importantes que he ido tratando los últimos 30 o más de mis actuales 75 años))).Sin embargo, me sorprende que en relación al uso general y obligatorio de las mascarillas nadie (de los bastantes que he escuchado) haya mencionado no ya la hipercapnia (exceso en la sangre arterial de dióxido de carbono, que yo mismo ignoraba hace un mes) https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercapnia , sino ni siquiera la más conocida hipoxia (falta de oxígeno) https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia. Interesante que de estas dos enfermedades, entre las causas que salen a la Wikipedia (he enlazado la versión en castellano porque tiene más información que la misma en catalán) no aparece la utilización de mascarilla.Supongo que los redactores no podían prever ni imaginarse que un fenómeno inédito: la imposición del uso masivo y prolongado de mascarillas, podía provocar al mismo tiempo las dos enfermedades, y parece bio-lógico que ambas interaccionen entre sí y se refuercen. Además, hay: A) la respiración crea una humedad donde pueden multiplicarse microbios; B) efectos emocionales (no ver la expresión de la cara de la persona que tienes delante,…); C) consecuencias psicológicas (llevar bozal como los perros, símbolo de opresión,…); D) etc.Hasta el martes espero haber— visto estos dos vídeos https://www.youtube.com/watch?v=0yP8cUlLnns (05:46) y https://www.youtube.com/watch?v=nzFReSS0K_s (04:29),— y leído este artículo https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/23/video-stefano-montanari-mascarillas-hipercapnia-acidosis-respiratoria-cancer/ que me han hecho llegar (gracias, Albert!) porque cuestionan lo que señalo.Ganar la “Batalla de la mascarilla-bozal” permitirá sumar capacidades y fuerzas para instaurar nuestro Nuevo•Antiguo Orden Mundial al servicio de más del 99% de la población.¡Estás invitado!Lluís Botinas, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salud, autor de libro publicado https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac y del no-publicado https://plural-21.org/desmontar -el-sida / el-vih-sida-se-una-ficción Keywords coronavirusbotinasdesmontar

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