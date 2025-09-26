Sé Tu Mejor Persona Canina

John Miller, experto en adiestramiento canino de Texas Canine Rehab, habla sobre la importancia de comprender el comportamiento de los perros y la necesidad de evitar humanizarlos. Destaca la relevancia del lenguaje corporal en la comunicación con los perros y advierte sobre los peligros de la sobrevacunación. Miller subraya los beneficios de una adecuada socialización y nutrición, recomendando croquetas de alta calidad y dietas de alimento crudo. También alerta sobre los riesgos de los parques para perros y enfatiza la importancia de una tenencia responsable de mascotas. Además, comenta sobre el potencial uso de robots en el adiestramiento canino y las características únicas de distintas razas, como el Belgian Malinois y el Blue Heeler.





Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home