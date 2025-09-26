Sé Tu Mejor Persona Canina

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
John Miller, experto en adiestramiento canino de Texas Canine Rehab, habla sobre la importancia de comprender el comportamiento de los perros y la necesidad de evitar humanizarlos. Destaca la relevancia del lenguaje corporal en la comunicación con los perros y advierte sobre los peligros de la sobrevacunación. Miller subraya los beneficios de una adecuada socialización y nutrición, recomendando croquetas de alta calidad y dietas de alimento crudo. También alerta sobre los riesgos de los parques para perros y enfatiza la importancia de una tenencia responsable de mascotas. Además, comenta sobre el potencial uso de robots en el adiestramiento canino y las características únicas de distintas razas, como el Belgian Malinois y el Blue Heeler.
