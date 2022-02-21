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19 #ИНФОРМАЦИЯ #СТРАХ #НОВЫЙМИР #КВАНТОВЫЙПЕРЕХОД #КОНЕЦСВЕТА #ПРИШЕСТВИЕ #quantumtransition
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25 views • February 21, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
Это видео о том, как внешняя информация формирует нам образ будущего, которое потом напитываем своими страхами которые берут нас в свой плен и мы не можем выйти из собственного круговорота страха перед запрограммированным будущем и ожидания что кто то нас спасет и что то для нас сделает... Эта технология управления людьми на планете стара как сам мир..... работает давно, масштабно и очень эффективно!
Вам решать как смотреть в ваше будущее которое создаете вы сами и кому верить....
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
Это видео о том, как внешняя информация формирует нам образ будущего, которое потом напитываем своими страхами которые берут нас в свой плен и мы не можем выйти из собственного круговорота страха перед запрограммированным будущем и ожидания что кто то нас спасет и что то для нас сделает... Эта технология управления людьми на планете стара как сам мир..... работает давно, масштабно и очень эффективно!
Вам решать как смотреть в ваше будущее которое создаете вы сами и кому верить....
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
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