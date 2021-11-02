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Müssen Sie Ihren Stromzähler wechseln?
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11 views • November 02, 2021
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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
SMART METER – Hol Dir Deine Macht zurück! Preisgekrönter Film von Josh del Sol – jetzt in deutscher Übersetzung
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Krank durch einen Verbrauchszähler für Wasser, Gas oder Strom – Smart Meter genannt? Kann das sein? Der Regisseur und Autor Josh del Sol ist dem auf den Grund gegangen und fand Erschreckendes heraus. Um die Menschheit zu warnen und aufzuklären, hat er den Film „Take Back Your Power“ gedreht. Dieser Film soll Mut machen: Er zeigt auf, dass man sich wehren kann. Bürgern der Stadt Naperville in den USA, die sich gegen den Einbau eines Smart Meters in ihr Haus wehrten, wurde zwar zunächst mit drakonischen Maßnahmen begegnet. Aber am Ende…. Ja, was am Ende geschah, erfährt man in diesem Film – Anschauen lohnt sich!
https://www.kla.tv/2021-07-15/19267
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Krank durch einen Verbrauchszähler für Wasser, Gas oder Strom – Smart Meter genannt? Kann das sein? Der Regisseur und Autor Josh del Sol ist dem auf den Grund gegangen und fand Erschreckendes heraus. Um die Menschheit zu warnen und aufzuklären, hat er den Film „Take Back Your Power“ gedreht. Dieser Film soll Mut machen: Er zeigt auf, dass man sich wehren kann. Bürgern der Stadt Naperville in den USA, die sich gegen den Einbau eines Smart Meters in ihr Haus wehrten, wurde zwar zunächst mit drakonischen Maßnahmen begegnet. Aber am Ende…. Ja, was am Ende geschah, erfährt man in diesem Film – Anschauen lohnt sich!
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