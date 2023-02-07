A MATRIZ DA ILUSÃO

A humanidade vive em uma simulação holográfica ou matriz de energia bloqueada no tempo, ou grade, semelhante àquelas retratadas em vários filmes, incluindo Matrix e Tron.





Matéria, energia, espaço, tempo e informação são todos holográficos. Nosso universo físico se desenvolve de acordo com a seta do tempo e também é fisicamente limitado pelo tempo. O mundo em que vivemos funciona como um cadinho de aprendizado sobre vida, morte, energia e iluminação. É como um ambiente de treinamento de realidade virtual que é autoconsciente e evolui por meio de causas e condições. De certo modo, nossas vidas e o mundo em que vivemos podem ser retratados como uma variação muito mais sofisticada do popular jogo de computador SIMS.