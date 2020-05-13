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Jean-Jacques Crevecoeur - Ce que nous ne voulons pas (compilation 1) - Coronagates #5
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1481 views • May 13, 2020
Import YT 12 mai 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=QdQ1qNK1n70
Chaîne YT de Jean-Jacques Crevecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Lancez le mouvement #Coronagates et #VousNePasserezPas !
Vous aussi, affirmez votre souveraineté de manière consciente, responsable et non-violente. Dites aux dirigeants de ce monde ce que vous ne voulez pas, ce que vous refusez, ce que vous ne voulez plus dans ce scandale du coronagates.
Découvrez la première compilation d'une centaine de citoyens qui ont choisi de poser clairement et fermement leurs limites face à ce piétinement de leurs droits et de leurs libertés dans les domaines sanitaire, économique et social.
À votre tour, enregistrez votre vidéo et postez-la sur vos réseaux sociaux, avec les hashtags #Coronagates et #VousNePasserezPas ! Devenons les témoins de ce que l'Humanité a de plus beau, de plus grand et de plus noble.
Au mépris et à l'avidité de puissants et des médias mainstream, opposons la puissance de nos élans vitaux !
Pour télécharger cette vidéo, rendez-vous sur : https://www.dropbox.com/s/kj3afowrpp4...
Pour rejoindre ma chaîne privée gratuite et la communauté de plus de 30.000 personnes désireuses de réenchanter le monde, inscris-toi ici : https://formations.emergences.net/iln...
Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos : http://bit.ly/bestofJJC
Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos : http://bit.ly/AbonnementJJC
*** QUI SUIS-JE ***
Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.
Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.
Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.
A travers ce partage, je veux :
— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;
— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;
— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.
Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.
REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/Rejoignezlacommunauté
Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité.
*** La plateforme ÉMERGENCES ***
Jean-Jacques Crèvecœur est le fondateur et le directeur pédagogique de la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations.
La création de cette plateforme répond à deux constats :
— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;
— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.
C’est la raison pour laquelle la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations a pour ambition de favoriser des connexions de plus en plus riches entre ceux qui aspirent à une meilleure vie et à un meilleur monde.
Par ailleurs, les formations en ligne proposées se distinguent par l’exigence de vulgarisation très poussée, la qualité des méthodes proposées et l’excellence pédagogique de la démarche.
DÉCOUVREZ ce qui pourrait vous être utile dans ce que nous vous proposons en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/CatalogueEmergences
ALORS, JE VOUS INVITE À REJOINDRE DÈS MAINTENANT L’IMMENSE COMMUNAUTÉ de gens qui, comme vous, aspirent à l’émergence d’un autre monde.
**Rejoignez la communauté en cliquant sur ce lien :** http://bit.ly/Rejoignezlacommunauté
Chaîne YT de Jean-Jacques Crevecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
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Vous aussi, affirmez votre souveraineté de manière consciente, responsable et non-violente. Dites aux dirigeants de ce monde ce que vous ne voulez pas, ce que vous refusez, ce que vous ne voulez plus dans ce scandale du coronagates.
Découvrez la première compilation d'une centaine de citoyens qui ont choisi de poser clairement et fermement leurs limites face à ce piétinement de leurs droits et de leurs libertés dans les domaines sanitaire, économique et social.
À votre tour, enregistrez votre vidéo et postez-la sur vos réseaux sociaux, avec les hashtags #Coronagates et #VousNePasserezPas ! Devenons les témoins de ce que l'Humanité a de plus beau, de plus grand et de plus noble.
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Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.
Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.
A travers ce partage, je veux :
— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;
— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;
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La création de cette plateforme répond à deux constats :
— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;
— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.
C’est la raison pour laquelle la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations a pour ambition de favoriser des connexions de plus en plus riches entre ceux qui aspirent à une meilleure vie et à un meilleur monde.
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