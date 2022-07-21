VERY PRACTICAL, HOW TO MAKE LIQUID DONUTS WITH THIS WAY

How to make liquid donuts that are very practical Ingredients for liquid donuts using yeast: 4 eggs 250 gr granulated sugar 1 tsp Sp 1/2 tsp vanilla powder 500 gr wheat flour 50 gr powdered milk 1 tsp salt 400 ml coconut milk ( I use 200 ml instant coconut milk + water) 1 tsp pandan paste 2 tsp instant yeast Liquid donut topping: 150 gr banana flavored chocolate 50 gr milk chocolate #recipe #donuts