Πολιτικές και πολιτειακές ανακατατάξεις. Με τον Δρ Κωνσταντίνο Αντωνάκη 💥

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Δρ.Κωνσταντίνος Αντωνάκης Διδάκτωρ πολιτικών επιστημών και Διεθνών Σχέσεων-γεωπολιτικός αναλυτής
“Αυτό που ζούμε τώρα το έχουν ετοιμάσει με την λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.”
Τα πάνω κάτω έρχονται στην πολιτική ζωή της χώρας. ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ...ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ...https://attikanea.info/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89-%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B6%CF%89/
Όλη η αλήθεια για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίαςhttps://www.moneyandlife.gr/synentefksi-ston-dr-konstantino-antonaki-didaktor-pol-epistimon-kai-diethnon-scheseon-kai-geopolitikos-analytis-afto-pou-zoume-tora-to-echoun-etoimasei-me-tin-liksi-tou-2ou-pagkosmiou-po-2/