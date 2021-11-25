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Liège 25 novembre 2021 - Catherine Ringer s'écroule sur scène
Le Vlogue
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104 views • December 26, 2021
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J'avais sauvegardé le tweet, mais celui-ci a été effacé, donc...
« Catherine Ringer s'est effondrée sur scène alors qu'elle se produisait au Forum de Liège, en Belgique, jeudi 25 novembre. "Elle en était à peine à sa troisième chanson, c'était justement "Marcia Baïla". On a d'abord pensé que ça faisait partie du spectacle", a raconté un fan à l'édition liégeoise de "Sud Info".

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit la chanteuse de 64 ans pousser un cri avant de tomber. Son équipe arrive rapidement sur scène, et l'artiste déclare au micro "Je ne peux pas chanter" tout en ayant toutes les difficultés du monde à se relever.

Peu après l'incident, le producteur de Catherine Ringer a annoncé aux téléspectateurs que le concert était annulé. Il devait avoir lieu ce vendredi 26 novembre à Anvers. Le service est pour l'instant maintenu.

La chanteuse des Rita Mitsouko avait été contrainte d'annuler plusieurs dates cet été "pour des raisons médicales". Elle avait alors confié avoir contracté le coronavirus. "Grâce aux vaccins, c'était un Covid bénin", a-t-elle précisé. »
Source :
https://www.archyde.com/worrisome-catherine-ringer-collapses-on-stage-in-the-middle-of-a-concert/
Source de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=a8HhQc08b1k


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