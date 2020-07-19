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Le Corona, la 5G, et les microzymas
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31 views • July 19, 2020
A lire : https://collectif-accad.fr/site/5g-et-les-satellites/
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/20/5g-nocide-premiere-correlation-reperee-entre-la-5g-et-une-mutation-virale-ou-bacterienne/
Il faut savoir au départ que la ville de Wuhan a été désignée comme zone de démonstration 5G officielle en 2019. Le gouvernement chinois avait prévu d’utiliser cette grande métropole comme vitrine futuriste de tous les avantages intelligents extraordinaires qu’un réseau 5G peut offrir à ses utilisateurs sans le moindre fil de connexion. Aussi, il a été prévu à Wuhan 10 000 bases 5G en service à la fin 2019
Pourtant, on savait que le gouvernement fédéral américain a toujours menti sur les risques des micro-ondes 4G et surtout 5G sur la santé, cela malgré les rapports alarmants de l’armée américaine scientifiquement documentés.
Or il est remarquable de noter que parallèlement un programme de développement d’une nouvelle grippe agressive sous la forme du Corona virus qui était sur le feu depuis 15 ans ait été subitement activé – Pourquoi ?
Il est aussi curieux que tous les résidents de Wuhan et de ses environs aient subi une vaccination obligatoire probablement antigrippe. Pourquoi ?
A Wuhan, les habitants sont confinés et certaines portes de résidence sont soudées, les obligeant à supporter ces ondes mortelles dont les effets seront bien sûr attribués au Corona virus !
Le gouvernement chinois étant habitué à jongler avec les risques calculés d’expériences d’envergure, a prévu une porte de sortie au cas où l’affaire tournerait mal, afin de ne pas remettre en jeu l’innocuité prétendue de la 5G et la manne de profits qu’elle représente.
• Les vaccins étant en réalité des inhibiteurs démontrés de l’immunité générale (réf. aux ouvrages de sommités indépendantes tels les éminents professeurs EVEN, De LORGERIE, SCHWARTZ, FOURTILLAN, GEORGET, etc.) la vaccination de masse avait pour but réel de fragiliser la population locale aux épidémies.
• Ceci a permis à la grippe du Corona virus de s’étendre rapidement en dépit du cinéma avec les masques et les quarantaines obligatoires, ceci engendrant une panique opportuniste au regard de la presse internationale
En bref, l’explosion épidémique du Corona virus de Wuhan ne serait en fait qu’une vaste mise en scène destinée à servir de faux drapeau aux énormes dégâts de la santé publique causés par le déploiement massif des hyperfréquences 5G sur le site expérimental de Wuhan.
NOTA : de nombreux documents sur Internet montrent des arbres à proximité d’antennes 5G dont toutes les feuilles et l’écorce tombent du côté exposé. Ils montrent aussi de grands tapis d’insectes morts au sol – il y a de quoi se poser des questions concernant les humains… et tous les animaux en général.
La Suisse arrête le déploiement de la 5Gen raison des graves problèmes de santé conséquents et d’une opposition publique généralisée
Alors que ce riche pays alpin a déjà construit plus de 2.000 antennes, et que Swisscom a déjà lancé la 5G dans 54 localités dont Lausanne et Genève, le Financial Times rapporte : "La Suisse, l’un des leaders mondiaux dans le déploiement de la technologie mobile 5G, a imposé un moratoire sur l’utilisation de son nouveau réseau en raison de problèmes de santé". Aussi, une lettre envoyée fin janvier par l’agence suisse pour l’environnement, Bafu, aux gouvernements cantonaux du pays, a désormais mis en arrêt l’utilisation de toutes les nouvelles tours 5G.
L’Association médicale suisse a conseillé la prudence sur la 5G, faisant valoir que les principes juridiques les plus stricts devraient être appliqués en raison de questions sans réponse sur le potentiel de la technologie à endommager le système nerveux, et provoquer des maladies graves.
NOTA : on a relevé à New York dans les quartiers équipés en 5G de nombreux cas de tuberculoses spontanés en l’absence totale de bacille de Kock…
En fait, il n’y a eu aucune étude majeure sur les effets de la 5G sur la santé. Mais d’un autre côté, il y a des tonnes d’études montrant que déjà la WiFi sous sa forme actuelle peut avoir une multitude d’effets négatifs sur notre santé, qui sont simplement ignorés par nos gouvernements et les médias - le Royaume-Uni est récemment allé jusqu’à interdire un avertissement publicitaire sur les dangers de la 5G.
Comment se protéger des rayonnements 5G ?
Impossible puisque ce sont des satellites qui commencent à bombarder la Terre de leurs rayons de mort. (20000 satellites prévus pas Huawei)
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/20/5g-nocide-premiere-correlation-reperee-entre-la-5g-et-une-mutation-virale-ou-bacterienne/
Il faut savoir au départ que la ville de Wuhan a été désignée comme zone de démonstration 5G officielle en 2019. Le gouvernement chinois avait prévu d’utiliser cette grande métropole comme vitrine futuriste de tous les avantages intelligents extraordinaires qu’un réseau 5G peut offrir à ses utilisateurs sans le moindre fil de connexion. Aussi, il a été prévu à Wuhan 10 000 bases 5G en service à la fin 2019
Pourtant, on savait que le gouvernement fédéral américain a toujours menti sur les risques des micro-ondes 4G et surtout 5G sur la santé, cela malgré les rapports alarmants de l’armée américaine scientifiquement documentés.
Or il est remarquable de noter que parallèlement un programme de développement d’une nouvelle grippe agressive sous la forme du Corona virus qui était sur le feu depuis 15 ans ait été subitement activé – Pourquoi ?
Il est aussi curieux que tous les résidents de Wuhan et de ses environs aient subi une vaccination obligatoire probablement antigrippe. Pourquoi ?
A Wuhan, les habitants sont confinés et certaines portes de résidence sont soudées, les obligeant à supporter ces ondes mortelles dont les effets seront bien sûr attribués au Corona virus !
Le gouvernement chinois étant habitué à jongler avec les risques calculés d’expériences d’envergure, a prévu une porte de sortie au cas où l’affaire tournerait mal, afin de ne pas remettre en jeu l’innocuité prétendue de la 5G et la manne de profits qu’elle représente.
• Les vaccins étant en réalité des inhibiteurs démontrés de l’immunité générale (réf. aux ouvrages de sommités indépendantes tels les éminents professeurs EVEN, De LORGERIE, SCHWARTZ, FOURTILLAN, GEORGET, etc.) la vaccination de masse avait pour but réel de fragiliser la population locale aux épidémies.
• Ceci a permis à la grippe du Corona virus de s’étendre rapidement en dépit du cinéma avec les masques et les quarantaines obligatoires, ceci engendrant une panique opportuniste au regard de la presse internationale
En bref, l’explosion épidémique du Corona virus de Wuhan ne serait en fait qu’une vaste mise en scène destinée à servir de faux drapeau aux énormes dégâts de la santé publique causés par le déploiement massif des hyperfréquences 5G sur le site expérimental de Wuhan.
NOTA : de nombreux documents sur Internet montrent des arbres à proximité d’antennes 5G dont toutes les feuilles et l’écorce tombent du côté exposé. Ils montrent aussi de grands tapis d’insectes morts au sol – il y a de quoi se poser des questions concernant les humains… et tous les animaux en général.
La Suisse arrête le déploiement de la 5Gen raison des graves problèmes de santé conséquents et d’une opposition publique généralisée
Alors que ce riche pays alpin a déjà construit plus de 2.000 antennes, et que Swisscom a déjà lancé la 5G dans 54 localités dont Lausanne et Genève, le Financial Times rapporte : "La Suisse, l’un des leaders mondiaux dans le déploiement de la technologie mobile 5G, a imposé un moratoire sur l’utilisation de son nouveau réseau en raison de problèmes de santé". Aussi, une lettre envoyée fin janvier par l’agence suisse pour l’environnement, Bafu, aux gouvernements cantonaux du pays, a désormais mis en arrêt l’utilisation de toutes les nouvelles tours 5G.
L’Association médicale suisse a conseillé la prudence sur la 5G, faisant valoir que les principes juridiques les plus stricts devraient être appliqués en raison de questions sans réponse sur le potentiel de la technologie à endommager le système nerveux, et provoquer des maladies graves.
NOTA : on a relevé à New York dans les quartiers équipés en 5G de nombreux cas de tuberculoses spontanés en l’absence totale de bacille de Kock…
En fait, il n’y a eu aucune étude majeure sur les effets de la 5G sur la santé. Mais d’un autre côté, il y a des tonnes d’études montrant que déjà la WiFi sous sa forme actuelle peut avoir une multitude d’effets négatifs sur notre santé, qui sont simplement ignorés par nos gouvernements et les médias - le Royaume-Uni est récemment allé jusqu’à interdire un avertissement publicitaire sur les dangers de la 5G.
Comment se protéger des rayonnements 5G ?
Impossible puisque ce sont des satellites qui commencent à bombarder la Terre de leurs rayons de mort. (20000 satellites prévus pas Huawei)
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