La Revolución de Mayo // Historia al inicio

La grave crisis de la monarquía española, iniciada en 1808, conllevó a que la legitimidad y autoridad de la misma, en América, entrara en jaque frente a los conflictos sociales y políticos latentes dentro de la sociedad colonial española. Dichos conflictos escalaron a nuevos niveles con las Reformas Borbónicas a inicios del siglo XVIII, y con el quiebre de la institucionalidad monárquica ibérica se catapultó a nuevos procesos que, en el largo plazo de la historia, supusieron el inicio de la turbulenta ruptura definitiva con la Península. Las nuevas ideas, los nuevos mercados y la necesidad de participación política de la casta criolla llevó a que en la segunda década del siglo XIX el fuego emancipatorio se extendiera rápidamente. La Revolución de Mayo en Buenos Aires del año 1810 supuso uno de los proyectos emancipatorios más longevos y exitosos del periodo, y en la actualidad reside como uno de los hitos fundacionales de la República Argentina.