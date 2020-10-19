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Out Of Shadows - Documentario - Qlobal Change Italia - Sub ITA
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43 views • October 19, 2020
Fonte video e testo a seguire, canale youtube: Qlobal-Change Ita
https://www.youtube.com/channel/UCv-dzH7ueFSh0Ccow8ObOSA
Il documentario Out Of The Shadows toglie la maschera su come i media mainstream e Hollywood manipolano e controllano le masse diffondendo propaganda in tutto il loro contenuto. Il nostro obiettivo è quello di svegliare il grande pubblico facendo luce su come tutti noi siamo stati ingannati e sottoposti al lavaggio del cervello di un nemico nascosto con un'agenda sinistra.
Questo progetto è il risultato di due anni di sangue, sudore e lacrime di un team di professionisti. È stato prodotto e finanziato in modo indipendente ed è disponibile gratuitamente su molte piattaforme diverse per chiunque possa vederlo.
Patrioti hanno realizzato questo documentario con l'unico scopo di diffondere la verità. Se vi piace il documentario, condividete questo video.
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