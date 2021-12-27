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MAGNETICALLY CONTROLLED PROTEIN NANO-CONTAINERS. WHAT? YES... AS A DRUG DEPOT FOR HEMOSTATIC AGENTS
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181 views • December 27, 2021
MAGNETICALLY CONTROLLED PROTEIN NANO-CONTAINERS. WHAT?
yes... as a drug depot for hemostatic agents + for other purposes...
https://www.bitchute.com/video/Z7g76iaUIEm3/ [SHARE]
================
Magnetically controlled protein nanocontainers as a drug depot for the hemostatic agent (Silview.media)
https://www.bitchute.com/video/Z7g76iaUIEm3/ [SHARE] https://silview.media/2021/05/12/magnetogenetics-isnt-this-why-vaxxers-turn-into-fridge-doors-and-magnets-stick-on-them/ (mirror) https://www.bitchute.com/video/WuTPWAJsLbr2/
US ARMY ANNOUNCES NEW 'MAGNETIC FERRITIN' (MAGNETOGENETICS) JAB 'FOR ALL SARS...'
https://www.bitchute.com/video/F9DTbppKuo0K/ [SHARE] http://silview.media/2021/12/23/magnetogenetics-us-army-ferritin-nanoparticle-vaccine-against-all-sars-variants/
================
Silview Media Reports @ https://www.bitchute.com/channel/silview/
================
[BREAKING LATEST!] NANO-TECHNOLOGY & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
La Quinta Columna https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/
================
CORONA IS (in silico) 'A HEALTH EMERGENCY'
https://www.bitchute.com/video/470UqYpiedOd/ [SHARE]
BIG BILL'S BLACK PILL / SHEEP / C(O)VID 1984
https://www.bitchute.com/video/HSy0pmXHmTBZ/
FOOLS PARADISE; the SOCIETY of the SPECTACLE
https://www.bitchute.com/video/SdvIuiHjlq0y/
GRAPHENE WORLD ORDER [SCAM-CRIME-DEMIC] LET IT FALL!
https://www.bitchute.com/video/TLXNcGeHqUEg/
GRAPHENE OXIDE Causing SUDDEN DEATHS in ATHLETES
https://www.bitchute.com/video/0pBg5V8UyBFY/
GRAPHENE ATTACK by GLOBALISTS ? (Quinta Column)
https://www.bitchute.com/video/F5PxZIscKPAg/
#PLANET LOCKDOWN Dr. José Luis Sevillano
https://www.bitchute.com/video/rk0LaqLM2td8/
GRAPHENE X 5G TRIGGER DEATHS [Sep. 14-24 miX]
https://www.bitchute.com/video/DtVxykJAPtY7/
GRAPHENE-OXIDE, EMFs and the 'COVID LUNG'
https://www.bitchute.com/video/Gki8FvWUBcN6/
EPIDEMIC of HEART ATTACKS (GRAPHENE & EMFs)
https://www.bitchute.com/video/7XHurl0QRKji/
VAX, GRAPHENE, RADIATION & THE GREAT RE:SET [x3 report]
https://www.bitchute.com/video/4rkAo2qqn8F1
Properties of GRAPHENE & EMF, 5G [Part II]
https://www.bitchute.com/video/F1Y949o4mpfK/
EMF & (rGO) & NANOPARTICLES
https://www.bitchute.com/video/8Wt01ryNDHCN/
"ANTIOXIDANTS" THAT "DEGRADE" GRAPHENE OXIDE +
https://www.bitchute.com/video/gbMtDgvItC8g/
"MODERNA" VAX = "99.5% GRAPHENE OXIDE"
https://www.bitchute.com/video/7aQDR8bSe9Qo/
the 5G MAP & the COVID-19 ENVIRONMENTAL THEORY
https://www.bitchute.com/video/4XZyM63fcK5K/
HEMOGLOBIN, CHLOROFYLL & GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/sFrw7iNpmj2x/
GEIGER "IONIZING RADIATION" Near 5G Antennas?
https://www.bitchute.com/video/07SjRIR6hcbP/
FIFTH WAVE via IONIZING RADIATION & GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/ZJh3F8hWbQn7/
GRAPHENE OXIDE & REPRODUCTIVE FUNCTION
https://www.bitchute.com/video/srksoh4lWACx/
COVID DEATHS that were TREATED as RADIATION FATALITIES
https://www.bitchute.com/video/5bR8FAqkyhju/
GRAPHENE in THE VAXXINE MAKE PEOPLE SICK & KILL Them'
https://www.bitchute.com/video/vwfGUq6fevBo/
NEUROLOGICAL COVID (GRAPHENE in the VAXXINE)
https://www.bitchute.com/video/1mDVkZhX4el8/
IRRADIATION & CATATONIC STATE in HUMANS & ANIMALS
https://www.bitchute.com/video/FKlEkzgP3Ift/
IONIZING RADIATION with GEIGER COUNTER
https://www.bitchute.com/video/6DM6PMtQRBEL/
The COVID-19 ENVIRONMENTAL Theory
https://www.bitchute.com/video/ndX1m147tDLk/
GRAPHENE & UNKNOWN ELEMENTS in CHIROMAS (FLU) Injection
https://www.bitchute.com/video/lorJNiI2MG58/
On 'AUTHORITIES' & 'DOCTORS'; the MAGNETIC PHENOMENON
https://www.bitchute.com/video/f2BS1PGHi5Qf/
VACCINES & SPORTS... Don't Mix Well... (BAD COMBO)
https://www.bitchute.com/video/jY85GW3us7v7/
5G/EMF ANTENNAS [Near Field Accidents]
https://www.bitchute.com/video/KQgaNTFaXXsz/
VAXXINATION & PROGRAMMED IRRADIATION?
https://www.bitchute.com/video/kgQyB6rQSEwQ/
COVID VAXXX VIAL under LIGHT MICROSCOPE
(1) https://www.bitchute.com/video/PXTaIOcnqsJV/
(2) https://www.bitchute.com/video/SqDCcJVvHMjL/
COVID 'VACCINES'' Are they altering human DNA?
https://www.bitchute.com/video/Boh0TXj5EKH5/
ENCEPHALITIS TRIGGERED by GRAPHENE OXIDE Post VAX
https://www.bitchute.com/video/zdalBjG3TMNG/
INOCULATED INDIVIDUALS suffering from HEMATEMESIS
https://www.bitchute.com/video/Vjh2iHMqEfwI/
4G, 4G Plus, 5G... has a DETRIMENTAL EFFECT on HEALTH
https://www.bitchute.com/video/0R1GOsUAn9wF/
GRAPHENE Oxide & NEUROMODULATION
https://www.bitchute.com/video/v8Sgyu2lcsyc/
HEADACHES via NON-IONIZING RADIATION & GRAPHENE Oxide
https://www.bitchute.com/video/j9jf670RDAVi/
GRAPHENE OXIDE found in 'PFIZER', 'ASTRAZENECA' + 'SINOVAC'
https://www.bitchute.com/video/AZlXZ03rUduo/
GRAPHENE Oxide in COVID 'Vaccines' [SPECIAL REPORT]
https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/
yes... as a drug depot for hemostatic agents + for other purposes...
https://www.bitchute.com/video/Z7g76iaUIEm3/ [SHARE]
================
Magnetically controlled protein nanocontainers as a drug depot for the hemostatic agent (Silview.media)
https://www.bitchute.com/video/Z7g76iaUIEm3/ [SHARE] https://silview.media/2021/05/12/magnetogenetics-isnt-this-why-vaxxers-turn-into-fridge-doors-and-magnets-stick-on-them/ (mirror) https://www.bitchute.com/video/WuTPWAJsLbr2/
US ARMY ANNOUNCES NEW 'MAGNETIC FERRITIN' (MAGNETOGENETICS) JAB 'FOR ALL SARS...'
https://www.bitchute.com/video/F9DTbppKuo0K/ [SHARE] http://silview.media/2021/12/23/magnetogenetics-us-army-ferritin-nanoparticle-vaccine-against-all-sars-variants/
================
Silview Media Reports @ https://www.bitchute.com/channel/silview/
================
[BREAKING LATEST!] NANO-TECHNOLOGY & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
La Quinta Columna https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/
================
CORONA IS (in silico) 'A HEALTH EMERGENCY'
https://www.bitchute.com/video/470UqYpiedOd/ [SHARE]
BIG BILL'S BLACK PILL / SHEEP / C(O)VID 1984
https://www.bitchute.com/video/HSy0pmXHmTBZ/
FOOLS PARADISE; the SOCIETY of the SPECTACLE
https://www.bitchute.com/video/SdvIuiHjlq0y/
GRAPHENE WORLD ORDER [SCAM-CRIME-DEMIC] LET IT FALL!
https://www.bitchute.com/video/TLXNcGeHqUEg/
GRAPHENE OXIDE Causing SUDDEN DEATHS in ATHLETES
https://www.bitchute.com/video/0pBg5V8UyBFY/
GRAPHENE ATTACK by GLOBALISTS ? (Quinta Column)
https://www.bitchute.com/video/F5PxZIscKPAg/
#PLANET LOCKDOWN Dr. José Luis Sevillano
https://www.bitchute.com/video/rk0LaqLM2td8/
GRAPHENE X 5G TRIGGER DEATHS [Sep. 14-24 miX]
https://www.bitchute.com/video/DtVxykJAPtY7/
GRAPHENE-OXIDE, EMFs and the 'COVID LUNG'
https://www.bitchute.com/video/Gki8FvWUBcN6/
EPIDEMIC of HEART ATTACKS (GRAPHENE & EMFs)
https://www.bitchute.com/video/7XHurl0QRKji/
VAX, GRAPHENE, RADIATION & THE GREAT RE:SET [x3 report]
https://www.bitchute.com/video/4rkAo2qqn8F1
Properties of GRAPHENE & EMF, 5G [Part II]
https://www.bitchute.com/video/F1Y949o4mpfK/
EMF & (rGO) & NANOPARTICLES
https://www.bitchute.com/video/8Wt01ryNDHCN/
"ANTIOXIDANTS" THAT "DEGRADE" GRAPHENE OXIDE +
https://www.bitchute.com/video/gbMtDgvItC8g/
"MODERNA" VAX = "99.5% GRAPHENE OXIDE"
https://www.bitchute.com/video/7aQDR8bSe9Qo/
the 5G MAP & the COVID-19 ENVIRONMENTAL THEORY
https://www.bitchute.com/video/4XZyM63fcK5K/
HEMOGLOBIN, CHLOROFYLL & GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/sFrw7iNpmj2x/
GEIGER "IONIZING RADIATION" Near 5G Antennas?
https://www.bitchute.com/video/07SjRIR6hcbP/
FIFTH WAVE via IONIZING RADIATION & GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/ZJh3F8hWbQn7/
GRAPHENE OXIDE & REPRODUCTIVE FUNCTION
https://www.bitchute.com/video/srksoh4lWACx/
COVID DEATHS that were TREATED as RADIATION FATALITIES
https://www.bitchute.com/video/5bR8FAqkyhju/
GRAPHENE in THE VAXXINE MAKE PEOPLE SICK & KILL Them'
https://www.bitchute.com/video/vwfGUq6fevBo/
NEUROLOGICAL COVID (GRAPHENE in the VAXXINE)
https://www.bitchute.com/video/1mDVkZhX4el8/
IRRADIATION & CATATONIC STATE in HUMANS & ANIMALS
https://www.bitchute.com/video/FKlEkzgP3Ift/
IONIZING RADIATION with GEIGER COUNTER
https://www.bitchute.com/video/6DM6PMtQRBEL/
The COVID-19 ENVIRONMENTAL Theory
https://www.bitchute.com/video/ndX1m147tDLk/
GRAPHENE & UNKNOWN ELEMENTS in CHIROMAS (FLU) Injection
https://www.bitchute.com/video/lorJNiI2MG58/
On 'AUTHORITIES' & 'DOCTORS'; the MAGNETIC PHENOMENON
https://www.bitchute.com/video/f2BS1PGHi5Qf/
VACCINES & SPORTS... Don't Mix Well... (BAD COMBO)
https://www.bitchute.com/video/jY85GW3us7v7/
5G/EMF ANTENNAS [Near Field Accidents]
https://www.bitchute.com/video/KQgaNTFaXXsz/
VAXXINATION & PROGRAMMED IRRADIATION?
https://www.bitchute.com/video/kgQyB6rQSEwQ/
COVID VAXXX VIAL under LIGHT MICROSCOPE
(1) https://www.bitchute.com/video/PXTaIOcnqsJV/
(2) https://www.bitchute.com/video/SqDCcJVvHMjL/
COVID 'VACCINES'' Are they altering human DNA?
https://www.bitchute.com/video/Boh0TXj5EKH5/
ENCEPHALITIS TRIGGERED by GRAPHENE OXIDE Post VAX
https://www.bitchute.com/video/zdalBjG3TMNG/
INOCULATED INDIVIDUALS suffering from HEMATEMESIS
https://www.bitchute.com/video/Vjh2iHMqEfwI/
4G, 4G Plus, 5G... has a DETRIMENTAL EFFECT on HEALTH
https://www.bitchute.com/video/0R1GOsUAn9wF/
GRAPHENE Oxide & NEUROMODULATION
https://www.bitchute.com/video/v8Sgyu2lcsyc/
HEADACHES via NON-IONIZING RADIATION & GRAPHENE Oxide
https://www.bitchute.com/video/j9jf670RDAVi/
GRAPHENE OXIDE found in 'PFIZER', 'ASTRAZENECA' + 'SINOVAC'
https://www.bitchute.com/video/AZlXZ03rUduo/
GRAPHENE Oxide in COVID 'Vaccines' [SPECIAL REPORT]
https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/
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