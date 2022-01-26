Alterarea comportamentului uman, Neuro-Arme, Telepatia Sintetică

Când activarea 5G de 60 GHz v-a avea loc în viitorul apropiat, personalitățile și comportamentul oamenilor ,vor putea fi modificate instantaneu. Capacitățile acestei tehnologii sunt înspăimântătoare, creierul poate fi controlat acum folosind frecvențe înalte și joase, mintea umană a fost cucerită, acum aleargă după SUFLET !



Mulți oameni comentează cât de mult s-au schimbat membrii familiei lor de când au făcut vaccinul experimental, din păcate acesta este doar începutul, ceea ce urmează este absolut terifiant, milioane de oameni își vor pierde literalmente mințile!

Acest lucru este cu siguranță tehnologia sistemului Fiarei.

Aceasta tehnologie v-a fi folosită pe masele de oameni, pentru a le face să se închine Fiarei ,folosind "Telepatia Sintetică".