Teile und Herrsche - Stimmen aus der Matrix (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Die Völker dieser Welt werden durch das Prinzip "Teile und Herrsche" aufeinander gehetzt und so gespalten, dass die selbsternannten Herrscher ein leichtes Spiel haben.





Sobald wir unsere eigene Macht und Zusammenhalt entdecken und leben, können die Herrscher nichts mehr tun.

Es ist unser stiller Gehorsam, der uns zum Verhängnis wird.





Es ist Zeit die Verantwortung nicht mehr an die internationale Herrscher-Clique abzugeben.





#NeinSagen





Beste Grüße,

FTAOL-Mirror





Unsere Kanäle:

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies

(Wuwox, Odysee, Telegram, Bitchute, Rumble, Brighteon, Youtube)