Gene Editing and Chimera creation

Cities Under the Plane #OCCUPYTHEGETTY1 Une journée dans la vie de Steven Kelley 2 Les premières années 3 L'industrie électro-optique 4 NK Entertainment 5 Aider Saddam 6 Retour à l'optique 7 Electroformage 8 SK Industries 9 The Ollie North Gang 10 Nouvelle maison 11 LAW–17 12 Aro-Tech 13 Crimson Trace 14 Jay Dreyfus et les extraterrestres 15 Le passé de mon père 16 Les Émirats arabes unis 17 Hanford 18 Mes amis russes 19 Tom Hansen 20 Grands changements 21 Connexion avec la Chine 22 Plus de révélations 23 Les métropolites 24 Mes animaux 25 L'Abu Sayyaf 26 Le faisceau de plasma 27 L'homme Vince 28 De retour au lit avec la CIA 29 Le dernier chapitre de Vince 30 Charlie Gabard 31 Le laser universel 32 Retour au Getty 33 Dieux de l'Olympe 34 Les jours avant le 11 septembre 35 Détective privé 36 Je perds ma famille 37 Énergie féminine 38 Poètes 39 Secrets de l'univers 40 Pouvoir de manifestation 41 Décisions, décisionsCette histoire représente un voyage personnel d'évolution de trente ans dans la fabrication. Mon intention est de ne montrer que la série d'événements et d'expériences qui m'ont aidé à réaliser le chemin que j'apprendrais à suivre. Il n'y a pas de coïncidences qui nous arrivent arbitrairement. Chaque personne que nous rencontrons et tout ce qui se passe dans notre vie est destiné à nous faire avancer vers notre destination ultime.En racontant mes pas, j'espère montrer au lecteur les influences qui m'ont permis de faire le lien et de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Parfois, l'information peut sembler lourde et peut-être difficile à accepter. Afin de faire face aux nombreuses révélations, j'ai été obligé de développer un esprit très ouvert et d'apprendre à stocker chaque bit d'information, aussi incroyable soit-elle. Cette compétence m'a bien servi au fil des ans car je trouverais que ce que je peux concevoir comme impossible un jour refait surface de nombreuses années plus tard pour être reconsidéré sous de nouvelles conditions. Cette capacité à garder l'esprit ouvert et à classer de grandes quantités d'informations disparates est une partie très importante de ce que j'aimerais que le lecteur développe.SDK est un ingénieur et bijoutier pionnier dans le domaine des faisceaux laser. Depuis les années 1970, SDK fait la promotion de la technologie laser depuis plus de deux décennies dans l'industrie électro-optique : diodes laser, viseurs laser multiples sur des armes programmées, modules d'alimentation laser, projecteurs laser, etc. En tant qu'entrepreneur CIA / NSA, Steven perfectionne l'optique, la propriété laser moyenne de l'argent qui, en tant que couche atomique se dégrade à son tour, produit une lumière laser UV Ultra Violet. Estéban travaille avec des champs magnétiques, des accumulateurs d'énergie photonique à partir de faisceaux de plasma, le magnétisme du cuivre, la magie des cristaux, et des vaisseaux légers (beams). c'est à dire. "... J'ai conçu la prochaine génération de viseurs laser pour être utilisés par chaque flic, de sorte que le sujet en fuite voit un point rouge et le convainc d'arrêter de courir..." p.83 En 1992, Steven découvre que le Getty Le musée de Los Angeles, en Californie, est construit au-dessus d'une ville souterraine luxueuse et des milliers de kilomètres à l'intérieur sont reliés à des bases militaires souterraines (Deep Underground Military Bases DUMBs) construites avec plus de 50% du PIB. Mais surtout, il garde des centaines de milliers de garçons et de filles comme esclaves sexuels. Le Getty représente le mythe grec de la boîte de Pandore qui unit les mortels aux immortels et d'où se propagent les maux de l'humanité. La curiosité de Pandore de voir ce qu'il y avait d'autre dans le coffre que son père Zeus lui avait donné à la naissance, a permis à l'espoir de sortir et de guérir le monde.