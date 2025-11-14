Verdad Botánica - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mike Adams, fundador de Brighteon, entrevista a Elon Sudberg de Alchemist Labs, un líder en la identificación botánica y pruebas de contaminación. Alchemist Labs analiza metales pesados, pesticidas y otros contaminantes para garantizar la seguridad y autenticidad de los productos. Conversan sobre los desafíos de la adulteración en la industria nutracéutica, la importancia de la transparencia y el papel de Amazon en la mejora de la calidad de los productos. Elon destaca el crecimiento de los suplementos botánicos, la necesidad de educar a los consumidores y el impacto de la pandemia en la conciencia sobre la salud. También abordan los retos políticos para legalizar el cáñamo y los beneficios de las medicinas naturales como las agujas de pino.