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Great Resource For Introducing Music To Children
TheBigVirusHoax
TheBigVirusHoax
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To purchase Grand Staff's Musical Activities Book on Amazon (KDP), click or copy and paste the link below that corresponds to your country.


USA (Picture Storybook): https://www.amazon.com/dp/B0H9GC6WWK

USA (Musical Activities Book): https://www.amazon.com/dp/B0H6TK5YJ1

CA (Picture Storybook): https://www.amazon.ca/dp/B0H9GC6WWK

CA (Musical Activities Book): https://www.amazon.ca/dp/B0H6TK5YJ1

UK (Picture Storybook): https://www.amazon.co.uk/dp/B0H9GC6WWK

UK (Musical Activities Book): https://www.amazon.co.uk/dp/B0H6TK5YJ1

AU (Picture Storybook): https://www.amazon.com.au/dp/B0H9GC6WWK

AU (Musical Activities Book): https://www.amazon.com.au/dp/B0H6TK5YJ1

DN (Picture Storybook): https://www.amazon.de/dp/B0H9GC6WWK

DN (Musical Activities Book): https://www.amazon.de/dp/B0H6TK5YJ1

FR (Picture Storybook): https://www.amazon.fr/dp/B0H9GC6WWK

FR (Musical Activities Book): https://www.amazon.fr/dp/B0H6TK5YJ1

ES (Picture Storybook): https://www.amazon.es/dp/B0H9GC6WWK

ES (Musical Activities Book): https://www.amazon.es/dp/B0H6TK5YJ1

IT (Picture Storybook): https://www.amazon.it/dp/B0H9GC6WWK

IT (Musical Activities Book): https://www.amazon.it/dp/B0H6TK5YJ1

NL (Picture Storybook): https://www.amazon.nl/dp/B0H9GC6WWK

NL (Musical Activities Book): https://www.amazon.nl/dp/B0H6TK5YJ1

PL (Picture Storybook): https://www.amazon.pl/dp/B0H9GC6WWK

PL (Musical Activities Book): https://www.amazon.pl/dp/B0H6TK5YJ1

SE (Picture Storybook): https://www.amazon.se/dp/B0H9GC6WWK

SE (Musical Activities Book): https://www.amazon.se/dp/B0H6TK5YJ1

BE (Picture Storybook): https://www.amazon.com.be/dp/B0H9GC6WWK

BE (Musical Activities Book): https://www.amazon.com.be/dp/B0H6TK5YJ1

IE (Picture Storybook): https://www.amazon.ie/dp/B0H9GC6WWK

IE (Musical Activities Book): https://www.amazon.ie/dp/B0H6TK5YJ1

JP (Picture Storybook): https://www.amazon.co.jp/dp/B0H9GC6WWK

JP (Musical Activities Book): https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6TK5YJ1


You can download Grand Staff's Musical Songs with entertaining animation, as well as high resolution original artwork from Grand Staff's Picture Storybook to print as posters or other decor for bedrooms, classrooms, music stores, etc., at: https://www.etsy.com/shop/MusicBooksForKids?ref=seller-platform-mcnav


Grand Staff's Picture Storybook And Musical Activities Book Is For Children Ages 2 - 10, And For Parents, Grandparents, Music Educators, Teachers, Daycare Providers, Pre-school, Kindergarten, 1st Grade, 2nd Grade, 3rd Grade, Homeschool, Book Stores, Music Stores, And Anybody Who Knows A Young Child They Love Or Care About!


All The Written Components Of Music, Such As The Grand Staff, G Clef, F Clef, Musical Alphabet, Musical Notes, Bar Line, Etc., Have Been Artistically Transformed Into Colorful And Fun Musical Cartoon Characters. Introducing Music And Art To Children Is One Of The Most Beneficial Things You Can Do For Them. It Will Improve Their Spatial-Temporal Reasoning Skills, Academic Cognizance, Mental Awareness, Self-Esteem, And Emotional Health. That's Why We Created Grand Staff And His Musical Friends!

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