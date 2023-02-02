A ESTRUTURA ENERGÉTICA HUMANA NO MUNDO INVISÍVEL (ESPIRITUAL)

Os seres humanos são as criações mais misteriosas do planeta. O corpo humano é uma biomáquina perfeita, mas... O QUE SABEMOS SOBRE ISSO? Por que não usamos nosso potencial energético ao máximo? Você já teve curiosidade sobre qual é a sua Estrutura Energética? Com o que se parece? Existe apenas Aura ou talvez algo mais? Por que as pessoas têm isso? Como funciona? O que é intuição? Por que as pirâmides foram construídas e como elas estão conectadas com a estrutura de energia humana?

