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Esperimenti Lago di Garda 1° pubblicazione 15 Febbraio 2016
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Esperimenti sul Lago di Garda 15 Febbraio 2016
Calcolo distanza da Bardolino a Gardone Riviera Km. 14,40. La macchina da presa è a 50 cm. dal suolo
La terra è rotonda? Il calcolo eseguito è 1 mt sopra il livello dell’acqua e la sponda opposta dovrebbe essere nascosta 8 mt sotto il livello del lago ma si vede la spiaggia.
Un'altra ripresa: Sirmione da Bardolino distanza 10,3 Km. Osservate la costa. Il calcolo è stato fatto 30 cm. sopra il pelo acqua. La costa dovrebbe essere nascosta 5 mt sotto il pelo acqua ma si vede benissimo non solo la silhouette …. La penisola di Sirmione si distingue chiaramente fino al livello del lago.
E per finire Lido di Lonato da Bardolino. Distanza 15,38 km, livello della macchina da presa 30 cm dal livello acqua, la costa opposta dovrebbe essere nascosta oltre 13 mt dal pelo acqua …. Per chi conosce il Lago di Garda puoi credere che spunti il paesaggio che si vede e che la reale costa sia nascosta dall’acqua 13 mt sotto il livello acqua? Ovviamente no. Quello che si vede è la costa vera.
Il lago di Garda è perfettamente piatto e non solo ..... Pensi si tratti di un miraggio? No! Apri gli occhi e studia da solo smetti di ascoltare i media. Open your eyes.
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https://www.tinelli.eu
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
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Un'altra ripresa: Sirmione da Bardolino distanza 10,3 Km. Osservate la costa. Il calcolo è stato fatto 30 cm. sopra il pelo acqua. La costa dovrebbe essere nascosta 5 mt sotto il pelo acqua ma si vede benissimo non solo la silhouette …. La penisola di Sirmione si distingue chiaramente fino al livello del lago.
E per finire Lido di Lonato da Bardolino. Distanza 15,38 km, livello della macchina da presa 30 cm dal livello acqua, la costa opposta dovrebbe essere nascosta oltre 13 mt dal pelo acqua …. Per chi conosce il Lago di Garda puoi credere che spunti il paesaggio che si vede e che la reale costa sia nascosta dall’acqua 13 mt sotto il livello acqua? Ovviamente no. Quello che si vede è la costa vera.
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