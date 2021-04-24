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NAZI/STASI POLICE ATTACKING A GRANDMOTHER WALKING HER DOG
Hopeful
Hopeful
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30 views • April 24, 2021
DUCEY IN AZ AND VOTER FRAUD
-WILL TURN AZ AND THE REST OF WHAT USE TO BE AMERICA INTO A NAZI/STASI HELL
- THIS IS WHY DUCEY MUST BE STOPPED – DUCEY HAS FUNDED T-GEN TECHNOLOGIES – WHICH HE SITS ON THE "GOVERNORS BOARD" MILLIONS OF AZ TAX MONEY, ANOTHER 2 MILLION OF A PROGRAM TO TERRORIZE ARIZONA INTO WEARING "FACEMASKS" (WHICH DO NOTHING BUT CREATED AND SPREAD DISEASE AND ADDITIONAL DAMAGE THROUGH OXYGEN DEPRIVATION)
AN ADDITIONAL REPORT STATES DUCEY MANAGED TO "APPROPRIATE" 40 MILLION DOLLARS TO CREATE "VIRUS" RELATED PROGRAMS
– MONSTER DUCEY MUST AND WILL BE STOPPED. THIS VIDEO IS WHERE "VACCINE PASSPORTS" VACCINES, FACEMASKS, ALL RELATED INTRUSIVE TYRANNY IS HEADING. THESE FILTHY STASI PRO VACCINE PRO FACEMASK CRIMINALS WITH JOBS AS POLITICIANS - MUST BE REMOVED IN ORDER FOR ANY COMMUNITY TO BE SAFE FROM THEM https://www.minds.com/research_start_point/ https://gab.com/stop_dirty_government
Keywords
criminal politiciansfake public healthfake government
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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