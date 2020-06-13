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Sa liberté de soigner - Cover Ingrid COURREGES - Ma liberté de penser Florent PAGNY
luciole
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8 views • June 13, 2020
Import YT le 8 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=vQqILOtZC40
Chaîne YT Ingrid Courrèges : https://www.youtube.com/channel/UCqQFDb28j8Sc7hPiqf0bmvg

-Sa liberté de soigner - notre liberté d'être soignés -

Voici mon inspiration, mon envie de soutien envers le Pr Didier RAOULT et bien d'autres !
il n'est que la partie visible de l'iceberg, et pour me faire entendre j'ai du cibler le coeur de la polémique MAIS

cette chanson est aussi pour TOUS les soignants : les médecins, les chercheurs, les aides soignants, infirmiers, kiné, manip radio, brancardier, agents de surface, psychologues, esthéticiennes, les médecines dites "parallèles" qui deviennent interdites voire marginales, mises hors système de soins alors qu'elles sont souvent bien plus proche de la nature que la médecine en pilules, etc etc etc et j'en passe... (pardon pour ceux que j'oublie)

C'est NOTRE liberté de soigner et d'être soignés qui est touchée aujourd'hui !
(et bien d'autres choses tout aussi graves)

Nous n'avons pas besoin d'eux pour prendre soin les uns des autres alors désobéissons sans violence et aimons nous paisiblement.

Petit clin d'oeil à mon ancien coach de The Voice Florent Pagny
qui est une personne adorable, humaine, simple et proche de la nature.

En espérant que cela vous plaise,
ne regardez quand même pas trop de près les soustif-tres ... (riiiires!)

Je vous envoie mes meilleures ondes d'amour universel.

NOTA brighteon luciole : cf. Sylvie Simon « Exercice illégal de la guérison. »
Keywords
covid19pr raoultlibre choix therapeutique
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