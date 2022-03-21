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War In Ukraine Day 25: All Eyes Are On Donbass
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120 views • March 21, 2022
Грузовик апельсинов из Крыма для жителей Херсона Если кто-то начнет вам рассказывать, что Россия кормит украинцев гнилыми апельсинами или отравленными продуктами, о том, как жители украинских городов отказываются от помощи, можете смело плюнуть ему в лицо.
Кстати, провокаторов, которые откровенно мешают раздавать гуманитарную помощь, всячески запугивают горожан, в Херсоне с каждым днем становится все меньше. Когда помощь действительно нужна, бессмысленно орать на тех, кто ее привозит.
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Кстати, провокаторов, которые откровенно мешают раздавать гуманитарную помощь, всячески запугивают горожан, в Херсоне с каждым днем становится все меньше. Когда помощь действительно нужна, бессмысленно орать на тех, кто ее привозит.
⚡️ Срочные новости и всё самое важное про Крым и Севастополь - в нашем Telegram-канале https://t.me/+O-erccSSMwtM_r2L
✔️ Крыминформ в VK https://vk.com/crimeainform
✔️ Крыминформ в Facebook https://www.facebook.com/crimeainform
✔️ Крыминформ в OK https://ok.ru/crimeainform
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