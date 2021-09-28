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O LEGADO DOS RÉPTEIS 2015
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115 views • September 28, 2021
Houve uma escuridão subjacente controlando a humanidade desde o início dos tempos. Muitas vezes descrito como a "peça que faltava no quebra-cabeça" de David Icke, ou a "Invisible Darkness" de Ellis Taylor, os reptilianos são os seres das sombras no escuro, travando uma guerra contra os seres humanos no espaço entre as dimensões. Um dos assuntos mais tabus da mídia mundial é a existência dos reptilianos.
Os pesquisadores agora revelam a presença de uma inteligência interdimensional suprema e nefasta que manipula a humanidade há milhares de anos. Uma exposição sem precedentes para os reptilianos na Terra, ouve testemunhos fascinantes de abduzidos e experientes alienígenas que apontam para uma agenda sinistra por trás da presença alienígena na Terra.
"Evidência impressionante de que as Pessoas das Sombras são realmente muito reais."
Os pesquisadores agora revelam a presença de uma inteligência interdimensional suprema e nefasta que manipula a humanidade há milhares de anos. Uma exposição sem precedentes para os reptilianos na Terra, ouve testemunhos fascinantes de abduzidos e experientes alienígenas que apontam para uma agenda sinistra por trás da presença alienígena na Terra.
"Evidência impressionante de que as Pessoas das Sombras são realmente muito reais."
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