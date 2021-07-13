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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Всему миру объявлено о начале «Нового Мирового Порядка». Антихрист рвётся к власти. Что нам делать?
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650 views • July 13, 2021
Дорогие во Христе братья и сестры! Всем нам нужно четко и ясно понять, что мир уже не спасти, т.к. антихрист со своими слугами вцепились в него мертвой хваткой и будут душить человечество до тех пор, пока не построят царство дьявола на земле, предварительно уничтожив миллиарды людей, а оставшихся запечатлев антихристовым начертанием.
Но, объединившись, мы с вами, можем вырвать из когтей дьявола нашу Русь-Матушку. Это произойдет только в том случае, если мы своими покаянием и молитвой испросим у Бога дарование нам Царя, под скипетром которого мы сможем очистить наше православное Отечество от всей жидовской нечисти, а Русскую церковь от всех врагов и предателей Христа, захвативших её. Помоги нам, Господи! Даруй нам Царя! Слава Богу за все! Царь грядет! Аминь.
Но, объединившись, мы с вами, можем вырвать из когтей дьявола нашу Русь-Матушку. Это произойдет только в том случае, если мы своими покаянием и молитвой испросим у Бога дарование нам Царя, под скипетром которого мы сможем очистить наше православное Отечество от всей жидовской нечисти, а Русскую церковь от всех врагов и предателей Христа, захвативших её. Помоги нам, Господи! Даруй нам Царя! Слава Богу за все! Царь грядет! Аминь.
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