ΝΕΑ LOCKDOWN ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

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Νέες πόλεις και δεκάδες εκατομμύρια κάτοικοι μπήκαν σε lockdown στην Κίνα στο πλαίσιο της πολιτικής covid μηδέν που εξακολουθεί να πρεσβεύει η κυβέρνηση της χώρας. Οι εικόνες που μεταδίδονται και πάλι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τραγικές ενώ εντύπωση προκαλεί ο φράκτης και τα συρματοπλέγματα που έχουν αποκλείσει τις περιοχές του νότιου Σιδηροδρομικούς σταθμού της Σαγκάης με χρήστες στο twitter να γράφουν ότι «ο εφιάλτης επιστρέφει».