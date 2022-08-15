ΝΕΑ LOCKDOWN ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Νέες πόλεις και δεκάδες εκατομμύρια κάτοικοι μπήκαν σε lockdown στην Κίνα στο πλαίσιο της πολιτικής covid μηδέν που εξακολουθεί να πρεσβεύει η κυβέρνηση της χώρας. Οι εικόνες που μεταδίδονται και πάλι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τραγικές ενώ εντύπωση προκαλεί ο φράκτης και τα συρματοπλέγματα που έχουν αποκλείσει τις περιοχές του νότιου Σιδηροδρομικούς σταθμού της Σαγκάης με χρήστες στο twitter να γράφουν ότι «ο εφιάλτης επιστρέφει».