¡La Otan Debe Adaptarse a la Realidad!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Glenn Diesen, profesor de economía política, analizó las implicaciones geopolíticas y económicas del conflicto en Ucrania. Destacó el giro estratégico de Rusia hacia Asia, en particular hacia China, y los errores de cálculo de Occidente al subestimar el poder militar ruso. Diesen criticó las sanciones de Occidente contra Rusia, señalando su impacto negativo en las economías europeas y el auge de un mundo multipolar. Subrayó la importancia del acceso a la energía para el desarrollo de la inteligencia artificial y el posible alejamiento del dólar estadounidense en el comercio internacional. También abordó los desafíos políticos y económicos que enfrentan Europa y Estados Unidos para adaptarse a este nuevo orden mundial.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home