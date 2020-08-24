«Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» - Β΄ Μέρος

Δείτε το πρώτο μας βίντεο με θέμα: «Η αλήθεια και ο φόβος για τις μάσκες»!

Είναι κοινός τόπος ότι η «μετά κορωνοϊού εποχή» επέφερε ραγδαίες και τρομακτικές ανακατατάξεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα όμως, καταξιωμένοι επιστήμονες στον χώρο κυρίως της ιατρικής εξέφρασαν εύλογες ανησυχίες και έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την προβαλλόμενη πραγματικότητα που έχει επικρατήσει.

Δυστυχώς οι περισσότερες διαφωνούσες απόψεις έγκριτων και σκεπτόμενων επιστημόνων, θάφτηκαν στο «μνήμα της σιωπής» από τα περισσότερα δημοσιογραφικά μέσα ενημέρωσης.

Εμείς σε αντιδιαστολή με όλη αυτήν την κατευθυνόμενη ενημέρωση, δημιουργήσαμε το κανάλι «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» (στις πλατφόρμες: YouTube, Brighteon και Vimeo) στο οποίο θα δημοσιεύσουμε επαρκές οπτικοακουστικό υλικό.

Η προσπάθειά μας αυτή, δεν είναι μια ιδεολογική ιδιογνωμική εκτόνωση, αλλά σκοπό έχουμε την ανάδειξη των απόψεων που επιμελώς αποσιωπήθηκαν. Όπως θα δείτε στα βίντεο, οι απόψεις αυτές δεν στερούνται επιστημονικού υπόβαθρου και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν όλους μας στην εύρεση της αλήθειας, η οποία αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο.