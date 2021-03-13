'Κασιδιάρης για επεισόδια και σχέδιο διάλυσης του εθνικού ιστού της χώρας

askitis 363 followers Follow 2 Share Add to... Download MP3 Share Report

70 views • March 13, 2021



Στο τέλος του βίντεο μια απάντηση στη νέα υβριστική επίθεση της Λιάνας Κανέλλη.

Οι «ΕΛΛΗΝΕΣ», το εθνικό μας κόμμα, οργανώνεται δυναμικά σε ολόκληρη την Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ο αναρχικός που συνελήφθη για τα επεισόδια που έγιναν την Τρίτη στη Ν. Σμύρνη, είχε συλληφθεί και για επίθεση στα γραφεία του κόμματός μας. Ακούστε όλη την παρέμβαση του Ηλία Κασιδιάρη για τα τελευταία γεγονότα και για το σχέδιο διάλυσης του εθνικού ιστού της χώρας και της οικονομίας μας.Στο τέλος του βίντεο μια απάντηση στη νέα υβριστική επίθεση της Λιάνας Κανέλλη.Οι «ΕΛΛΗΝΕΣ», το εθνικό μας κόμμα, οργανώνεται δυναμικά σε ολόκληρη την Ελλάδα.ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα https://www.ellhnes.net/ Keywords recg

Show More