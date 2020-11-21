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Pandémie covidesque | Cherchez l'erreur !
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17 views • November 21, 2020
Ça se passe en Italie. En pleine pandémie. On se croirait dans un film de SF, jusqu'au moment où...
La fraude est partout, en Italie, au États-Unis, en France, partout, partout, partout. Et les précautions qui nous sont imposées par nos dictateurs sont toutes semblables. Partout le masque, le confinement, le couvre-feu, et bientôt le vaccin. Ils nous terrorisent pour arriver à ça : la vaccination obligatoire. Mais ces marionnettes ventriloques, harcelées de répandre la Terreur par un pouvoir occulte, arrivent à faire n'importe quoi.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/ (en cours d’aménagement)
La fraude est partout, en Italie, au États-Unis, en France, partout, partout, partout. Et les précautions qui nous sont imposées par nos dictateurs sont toutes semblables. Partout le masque, le confinement, le couvre-feu, et bientôt le vaccin. Ils nous terrorisent pour arriver à ça : la vaccination obligatoire. Mais ces marionnettes ventriloques, harcelées de répandre la Terreur par un pouvoir occulte, arrivent à faire n'importe quoi.
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