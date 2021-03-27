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4. Dr. Luis Marcelo Martínez: El virus se utiliza como herramienta de terrorismo mediático. Llamamiento a sanitarios a investigar. Conferencia de Médicos por la Verdad Argentina
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224 views • March 27, 2021
Intervención del **Dr. Luis Marcelo Martínez** en la conferencia de **Médicos por la Verdad Argentina**. Luis Marcelo es médico genetista y presidente y miembro de la Organización de Genetistas de Argentina. Magíster en Biología Molecular e Ingeniería Genética.

Más información en: https://elinvestigador.org/conferencias-medicos-por-verdad-argentina

El **Canal TLV1** (Toda la Verdad Primero) emitió el pasado 5 de marzo un programa especial en el que se dio cabida a diversos médicos y profesionales que rechazan las medidas impuestas y exponen la verdadera naturaleza de la declaración de la "pandemia".

Los datos y hechos expuestos los médicos que participan en la conferencia ponen en duda la ya inverosímil versión oficial de la "pandemia" que es emitida como propaganda en los principales medios de comunicación.

El objetivo de la difusión de esta información es la de facilitar información a la población que no encontraría de modo alguna en los medios de comunicación oficiales y animar a que otros médicos y personas con gran responsabilidad se manifiesten contra la manipulación mediática y la pérdida sistemática de libertades humanas.

➤ **Primera parte** - Lectura de manifiestos de los médicos: https://canaltlv1.com/medicos-por-la-verdad-parte-i
➤ **Segunda parte** - Debate y preguntas: https://canaltlv1.com/medicos-por-la-verdad-parte-02

➤ Web de Médicos por la Verdad Argentina: https://www.medicosporlaverdad-argentina.com/
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