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Dr Coldwell Meinung™ Radio Show vom 04 08 2019 Das Geheimnis von IBMS®
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Kann ein Arzt Sie wirklich heilen?
Wie ist IBMS® genau entstanden?
Was ist das Geheimnis der Wirkungsweise von IBMS® ❓❓❓❓❓
IBMS® ist Heilung des Lebens™ Krebspatienten Heilung muss beinhalten, dass das Leben von Angst, Stress, schlechten Partnerschaftsbeziehungen, privat und beruflich, Vergangenheit Trauma, Armut etc. befreit wird. Durch das Aufdecken und Beseitigten der Ursache für den Krebs oder jeder anderen Autoimmunerkrankung wie MS, Parkinson, Alzheimer, Diabetes und alle anderen.
Dr. Leonard Coldwell der seine eigene Mutter vor 46 Jahren von Hepatitis C, Leberzirrhose, Fettleber und Leberkrebs im Endstadium mit der Prognose 6 Monate Lebenserwartung geheilt hat ist Bestelsserautor, ChampionsMaker und bestbezahlter MotivationsCoach. Dr. Coldwell`s Mutter ist heute 82 Jahre alt und kerngesund. Dr. Coldwell hatte im Laufe der Jahre 66.000 Patienten, davon 35.000 Krebspatienten, seine Krebspatientenheilungsrate beträgt nachweisloch 92,3%. Erfahren Sie wie Dr. C seine Mutter geheilt hat und 1.8 Millionen Menschen danach. Sein IBMS® Selbst Heilungs System ist die einzige Krebspatienten Heilung, es gibt keine andere! Dr. Leonard Coldwell hat persönlich 35000 Krebspatienten geheilt.
Hier erfahren Sie alle Fakten zu Dr. Coldwell: http://www.40JahreDrC.com
Infos zu Dr. Coldwell: http://www.DrLeonardColdwellDeutschland.com
Infos zur Coach Ausbildung für angehende IBMS Coaches: http://www.ibmscoachausbildungen.com
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IBMS® Masters Society™ - Die Gemeinschaft der Gewinner: http://www.ibmsms.com
Buch "Die EINZIGE Krebspatientenheilung" Jetzt kaufen! https://www.ibmsshop.com
Einen IBMS Coach zur Optimierung Ihres Lebens finden: http://www.ibmscoach.com
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