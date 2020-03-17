Chemtrails - toutes les preuves (17 mars 2020)

Documentaire-enquête contenant : des brevets, des documents officiels (U.S. congress, U.S. air force, entreprises industrielles, recherches scientifiques......), des conférences officielles (à l'O.N.U., au parlement européen......), des vidéos, des photos, des reportages et des extraits d'émissions diffusés à la télévision dans plusieurs pays (France, Canada, Espagne, U.S.A.) et des reportages amateurs (France, Italie, U.S.A....), des témoignages (pilotes, médecins, biologistes, techniciens, journalistes, avocat, députés, membres d'associations écologiques......); ainsi que des analyses scientifiques (air, eau de pluie, rivière, cheveux, carburant, substances aéroportées......) et ce, dans plusieurs pays (U.S.A., Italie, France, Nouvelle-Zélande.......).



A chacun(e) de juger : alors, théories ou pratiques ?