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76) Tributo a Causa Justa
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3 views • May 25, 2021
Tributo a Causa Justa, a todos os que se têm exposto em nome de Causa Justa:
» vilipendiada pelos órgãos de comunicação social do regime.
» chantageada pelas Ordens e/ou organismos reguladores.
» retirada de licença profissional.
Serene Teffaha é advogada e defensora dos mais desfavorecidos que tiveram a sua licença suspensa pela Comissão de Serviços Jurídicos de Victoria (VLSB) a imediatamente após terem intentado uma acção judicial colectiva no Tribunal Supremo da Austrália, em relação ao confinamento das Torres do Norte de Melbourne. Ela não foi condenada por qualquer crime e não foi notificada do cancelamento da sua licença. O VLSB mandou congelar as contas de Serene no Commonwealth Bank of Australia (CBA), incluindo a conta fiduciária para o Processo de Acção colectiva e exigiram conhecer todos os detalhes dos queixosos, que desejavam anonimato. Ao fazê-lo, a VLSB sabotou o caso e muitos queixosos foram intimidados, e por medo recuaram na sua participação. A VLSB instalou um gestor externo dos Escritório de advocacia Hall e Wilcox, Jacob Uljans, que exigiu o acesso a todos os ficheiros dos queixosos. Serene recusou-se a fornecer aqueles registos para proteger a identidade de todos os membros da Acção colectiva, preservando a sua confidencialidade, privacidade e privilégio profissional legal.
Website AdvocateMe: https://www.advocateme.com.au/
Vídeo original (16 Abril, 2021): https://www.youtube.com/watch?v=q5g3OvamOik&;;t=136s
Excerto para banda sonora:
Les Barricades Mistérieuses - F. Couperin | Francisco López (tiorba) | 23/06/2016: https://www.youtube.com/watch?v=R2mGjvrGbcE
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
» vilipendiada pelos órgãos de comunicação social do regime.
» chantageada pelas Ordens e/ou organismos reguladores.
» retirada de licença profissional.
Serene Teffaha é advogada e defensora dos mais desfavorecidos que tiveram a sua licença suspensa pela Comissão de Serviços Jurídicos de Victoria (VLSB) a imediatamente após terem intentado uma acção judicial colectiva no Tribunal Supremo da Austrália, em relação ao confinamento das Torres do Norte de Melbourne. Ela não foi condenada por qualquer crime e não foi notificada do cancelamento da sua licença. O VLSB mandou congelar as contas de Serene no Commonwealth Bank of Australia (CBA), incluindo a conta fiduciária para o Processo de Acção colectiva e exigiram conhecer todos os detalhes dos queixosos, que desejavam anonimato. Ao fazê-lo, a VLSB sabotou o caso e muitos queixosos foram intimidados, e por medo recuaram na sua participação. A VLSB instalou um gestor externo dos Escritório de advocacia Hall e Wilcox, Jacob Uljans, que exigiu o acesso a todos os ficheiros dos queixosos. Serene recusou-se a fornecer aqueles registos para proteger a identidade de todos os membros da Acção colectiva, preservando a sua confidencialidade, privacidade e privilégio profissional legal.
Website AdvocateMe: https://www.advocateme.com.au/
Vídeo original (16 Abril, 2021): https://www.youtube.com/watch?v=q5g3OvamOik&;;t=136s
Excerto para banda sonora:
Les Barricades Mistérieuses - F. Couperin | Francisco López (tiorba) | 23/06/2016: https://www.youtube.com/watch?v=R2mGjvrGbcE
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
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