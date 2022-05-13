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Ποίημα // Σαν την αγάπη της Μαγδαληνής – Ποίημα 2 // Η πολεμική ειρήνη – Άσμα «Στην Αγία Αικατερίνα» // Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη
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0 view • May 13, 2022
Ποίημα // Σαν την αγάπη της Μαγδαληνής – Ποίημα 2 // Η πολεμική ειρήνη – Άσμα «Στην Αγία Αικατερίνα» // Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη https://ugetube.com/watch/8SnNqV9lJIhxaZX , https://rumble.com/v14lyq9--2-.html . ΠΗΓΕΣ: https://youtu.be/ccYKfT_H0-o , https://youtu.be/wZWHbjCwKu4 , https://youtu.be/ZC94-ciuPcM .
«Στην Αγία Αικατερίνα» // Άσμα: στίχοι, διασκευή: Ιερομονάχου Ευφροσύνου Σαββαΐτου, τραγουδά η πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
«Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού»
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων. Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
«Στην Αγία Αικατερίνα» // Άσμα: στίχοι, διασκευή: Ιερομονάχου Ευφροσύνου Σαββαΐτου, τραγουδά η πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
«Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού»
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων. Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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