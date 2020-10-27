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Falend testbeleid, bron van ellende - Mario Ortiz en Lars Admiraal met Jorn Lukaszczyk.
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5 views • October 27, 2020
Dit interview heb ik hier neergezet omdat Youtube het censureert. Ze halen het waarschijnlijk ook offline.
Falend testbeleid, bron van ellende - Mario Ortiz en Lars Admiraal met Jorn Lukaszczyk
Jorn Lukaszczyk in gesprek met met biochemicus Mario Ortiz en ondernemer in clinical trials Lars Admiraal over hoe de Corona PCR-test dé bron is van de huidige ellende. De besmettingscijfers, het reproductiegetal, de prevalentie, de krapte in zorgcapaciteit en de ziekenhuisdiagnostiek, dit alles komt door de PCR test.
Volg Mario:
https://www.linkedin.com/mwlite/in/dr...
Volg Lars:
https://www.linkedin.com/mwlite/in/la...
Volg Jorn:
Www.facebook.com/JornLuka
Www.twitter.com/jornluka
Www.instagram.com/JornLuka
http://linkedin.com/in/jornlukaszczyk
Bronnen:
*Petitie*
https://nederlandterugnaarnormaal.nl
*RIVM COVID-19 richtlijn*
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid...
*NIVEL*
https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgreg...
*Federatie Medisch Specialisten*
https://www.demedischspecialist.nl/si... testbeleid, bron van ellende
Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema's.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.
Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.
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Falend testbeleid, bron van ellende - Mario Ortiz en Lars Admiraal met Jorn Lukaszczyk
Jorn Lukaszczyk in gesprek met met biochemicus Mario Ortiz en ondernemer in clinical trials Lars Admiraal over hoe de Corona PCR-test dé bron is van de huidige ellende. De besmettingscijfers, het reproductiegetal, de prevalentie, de krapte in zorgcapaciteit en de ziekenhuisdiagnostiek, dit alles komt door de PCR test.
Volg Mario:
https://www.linkedin.com/mwlite/in/dr...
Volg Lars:
https://www.linkedin.com/mwlite/in/la...
Volg Jorn:
Www.facebook.com/JornLuka
Www.twitter.com/jornluka
Www.instagram.com/JornLuka
http://linkedin.com/in/jornlukaszczyk
Bronnen:
*Petitie*
https://nederlandterugnaarnormaal.nl
*RIVM COVID-19 richtlijn*
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid...
*NIVEL*
https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgreg...
*Federatie Medisch Specialisten*
https://www.demedischspecialist.nl/si... testbeleid, bron van ellende
Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema's.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.
Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.
Waardeer je onze video's?
Je kunt ons ondersteunen met een donatie via https://cafeweltschmerz.nl.
Wil je op de hoogte worden gebracht van onze nieuwe video's?
Klik hierboven dan op Abonneren!
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