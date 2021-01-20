Maître Brusa : « Nous sommes des objets entre les mains de ceux qui ont le pouvoir »

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(interview du 15 janvier 2021) Suite au projet de loi Castex et aux dérives sanitaires liberticides, Maître Brusa et Réaction19 ont déposé une plainte contre X le 16 décembre dernier pour mise en danger de la vie d’autrui. Plus de 10 000 Français ont rejoint son action juridique. Il revient avec nous dans cette nouvelle interview sur l’avancement de cette plainte, l’actualité autour des vaccins et de la campagne de tests PCR dans les écoles.



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🎙Revoir notre interview de Maître Brusa du 25 décembre 2020 :

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🎙Revoir l'intervention de Maître Brusa à la manifestation du 29 août 2020 à Paris :



✅ Voir le discours de Maître Brusa à l'ouverture du Sommet pour la Paix à Stockholm (19 décembre 2020) (voir à



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